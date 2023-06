Guerre en Ukraine : des dégâts en zone contrôlée par les Russes après la destruction du barrage

Près de son embouchure le Dniepr s'étale désormais sur des kilomètres. Du côté contrôlé par les Russes, ce sont des villes entières qui ont été englouties, laissant dépasser de l'eau des traces de la guerre.

Kokhany, en zone contrôlée par les Russes, est une ville où on ne peut circuler qu’en bateau. Elle se situe sur la rive gauche du Dniepr. L’eau, visible à perte de vue, a tout submergé, mais n’a pas effacé la guerre. Les soldats russes continuent de patrouiller. On y voit aussi un camion militaire russe émerger de l'eau. Le fleuve a tout envahi sur des kilomètres, la progression est difficile. "Ici, la visibilité est très mauvaise dans l’eau. Il y a des palissades et notre bateau est en PVC. On risque à tout moment de crever", explique un des hommes.



Des habitants se réfugient sur une bande de terre

Ici, les maisons inondées se comptent par milliers. Certaines se sont même effondrées à cause de l’eau. Au loin, un bateau est à la dérive. Un homme s’est improvisé sauveteur, mais son moteur a cassé. Des habitants se sont réfugiés sur une bande de terre, devenue leur prison. Ils reprochent aux services de secours de ne pas les avoir évacués. Les sauveteurs promettent de revenir demain, car ce soir-là, il n’y a plus qu’une seule place dans le bateau.