Guerre en Ukraine : des dauphins utilisés comme armes défensives par l’armée russe

Des dauphins seraient dressés et utilisés par l’armée russe comme armes défensives dans le port de Sébastopol, situé au sud de l’Ukraine et de la Russie.

Dans deux parcs marins à l’entrée du port de Sébastopol, en Crimée, les Russes entraîneraient des dauphins à protéger la base navale. Ce port stratégique de la mer Noire a été annexée par la Russie en 2014. Les dauphins seraient entraînés pour repérer l’ennemi. "L’intelligence des dauphins et leur capacité sonar leur permet de détecter les intrus, par exemple des forces spéciales ukrainiennes qui pourraient tenter de venir miner et faire exploser les bateaux russes dans les ports", explique le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC.

Un précédent durant la guerre froide

Pendant la guerre froide, les dauphins étaient formés à la recherche de mines et au déploiement d’explosifs près des navires ennemis. Vladimir Poutine a-t-il réitéré le procédé ? En 2019, un béluga sanglé d’une caméra avait été observé au large des côtes norvégiennes avec l’inscription "équipement Saint-Pétersbourg".