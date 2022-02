Guerre en Ukraine : des conséquences sur la hausse du prix des carburants

Depuis quelques semaines, les prix du carburant flambent. À Hazebrouck (Nord), les clients gardent les yeux rivés sur le compteur. "Là, je suis à 120 euros, à peu près, pour travailler tout simplement, et avoir un peu de loisirs. Mais à l'heure actuelle, le loisir c'est un peu compliqué de l'avoir", dit un automobiliste.

Plus de 100 dollars le baril de pétrole

La guerre en Ukraine est dans la tête de tous les consommateurs, qui craignent des répercutions sur l'économie française. "Ça va avoir des répercutions encore sur l'énergie, encore sur l'essence, sur le gaz. Voilà, on fait le plein, et puis on va attendre", confie un autre consommateur. Lors des premières attaques russes sur le territoire ukrainien, le baril de Brent, référence du prix du pétrole brut, dépassait les 100 dollars. C'est une première depuis 2014.