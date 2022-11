Guerre en Ukraine : des centaines de localités se sont retrouvées sans eau ni électricité

Au lendemain d'une attaque massive contre des infrastructures de Kiev, les habitants de la capitale ont retrouvé l’eau et électricité, mardi 1er novembre. Alors que l'hiver arrive, les Russes ciblent désormais les installations électriques, rendant le quotidien des civils ukrainiens encore plus difficile.

Une pluie de missiles russes s’est abattue lundi 31 octobre sur l’Ukraine, visant des installations énergétiques. Les dégâts ont été importants dans une dizaine de régions, et des coupures d’électricité ont été recensées dans une centaine de localités. À Kiev (Ukraine), 350 000 foyers ont été privés d’électricité et 80% n’avaient plus d’eau potable. Pour s’approvisionner, ils sont une centaine à faire patiemment la queue dans un parc pour remplir leur bidon à la fontaine.



Le président Zelensky réclame plus d’armes de défense anti-aérienne



"Vous ne pouvez pas imaginer combien notre quotidien devient compliqué. On a du mal à trouver de l’eau, et on a peur de ne plus avoir de gaz", confie une habitante. "Notre unique vrai problème, c’est qu’il y a une guerre", souligne un autre. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens montrent leur résilience. Dans la matinée du 1er novembre, l’eau a été rétablie à Kiev. Pour éviter de nouvelles attaques, le président Volodymyr Zelensky réclame plus d’armes de défense anti-aérienne.