Guerre en Ukraine : des bombardements nocturnes de la Russie font deux morts et sept blessés

De nouveaux bombardements russes ont fait deux morts et sept blessés en Ukraine dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre, ont annoncé les autorités locales. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 14 missiles de croisière sur un total de 19 lancés par la Russie.

Les projectiles visaient des infrastructures civiles et ont été abattus au-dessus des régions de Kiev et Dnipropetrovsk (centre). Mais plusieurs missiles sont passés au travers de la défense anti-aérienne, touchant des infrastructures dans la région de Dnipropetrovsk et faisant un mort ainsi que quatre blessés dont deux graves, a indiqué le gouverneur régional sur Telegram. Le Premier ministre Denys Chmygal a indiqué lui qu'une personne avait été tuée dans la région de Kharkiv, et trois autres blessés.

La Russie mène presque toutes les nuits des frappes à l'aide de missiles et de drones. L'Ukraine, forte de l'aide militaire occidentale reçue, abat la majorité de ces engins, mais elle réclame plus de moyens pour pouvoir tenir les mois à venir, et le soutien des alliés américain et européens se fait de plus en plus limité.

Selon Kiev, Moscou essaye, comme l'hiver dernier, de plonger la population dans le noir et le froid en visant les infrastructures énergétiques du pays. Jusqu'ici, l'Ukraine n'a pas connu de coupure de courant d'ampleur du fait des bombardements russes. Mais pour la première fois jeudi, les autorités ont appelé les Ukrainiens à réduire leur consommation d'électricité après une frappe sur une centrale thermique près du front.