Guerre en Ukraine : des bombardements massifs touchent durement l’Ukraine

Au matin du jeudi 9 mars, l’Ukraine a subi de violentes vagues de bombardements, touchant notamment Kiev et la région de Lviv.

La région de Lviv durement touchée par des frappes russes. Selon le communiqué du gouverneur de la région (ouest de l'Ukraine), trois maisons d'un quartier résidentiel ont été touchées tôt dans la matinée de ce jeudi 9 mars. Quatre morts, des civils, ont été retrouvés dans les décombres, causant un réveil douloureux pour la population, très éloignée de la ligne de front.

Kiev replonge dans l'angoisse

La capitale Kiev a également été visée avec une centrale thermique qui a été touchée. 40% des habitants sont privés de chauffage et 15% des foyers n'ont plus d'électricité. Une autre frappe a atteint directement un quartier d'immeubles, mettant le feu à plusieurs voitures et faisant au moins deux blessés. Sur place, les habitants replongent dans l'angoisse. "J'étais dehors à six heures du matin, j'ai vu un missile dans le ciel et il y a eu deux explosions. J'ai vu l'engin voler vers ma maison et le temps que j'arrive, l'immeuble était en feu", témoigne l'un d'eux. Au total, selon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a essuyé 81 tirs de roquettes et quatre de drones. Kharkiv, Odessa, Kherson et Zaporijia ont aussi été touchées.