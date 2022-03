Guerre en Ukraine : des avancées notables dans les pourparlers entre Russes et Ukrainiens

Dans le cadre du conflit en Ukraine, des pourparlers entre Russes et Ukrainiens ont eu lieu à Istanbul (Turquie), dans la matinée du mardi 29 mars. Après trois heures de discussions, les Ukrainiens ont annoncé une avancée notable. Dans sa proposition, l'Ukraine s'engage à rester neutre et à ne pas se doter d'armes nucléaires. Les Russes, quant à eux, font un premier pas vers un cessez-le-feu.

Une possible rencontre entre les présidents russe et ukrainien

"Pour favoriser la confiance mutuelle et obtenir à terme un accord global, le ministre de la Défense a décidé de réduire drastiquement l'activité militaire en direction de Kiev et de Tchernihiv", a déclaré Alexander Fomin, vice-ministre russe de la Défense. L'Ukraine propose que les questions du Donbass, occupé, et de la Crimée, annexée, soient traitées plus tard. Pour le reste, le pays appelle à une alliance internationale qui puisse la protéger en cas de nouvelle attaque. Enfin, une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky est désormais envisageable.