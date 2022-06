Guerre en Ukraine : des armes russes exposées dans un musée à Kiev

Une église bombardée au début de la guerre présente d’authentiques objets récupérés dans des zones au nord de Kiev (Ukraine), qui était encore occupée par l’armée russe en avril dernier. Pour les visiteurs, il s’agit de mieux comprendre ce qu’il s’est réellement passé. Les organisateurs cherchent à dénoncer l’agresseur russe. “Nous voulons choquer les gens et montrer la réalité de cette guerre”, explique Yuriy Savchuk, commissaire de l’exposition “Ukraine-crucifixion”.

Un patrimoine ukrainien détruit

On découvre ainsi les armes abandonnées par l’ennemi au cours de l’offensive avortée sur la capitale ukrainienne et les obus qui sont tombés sur Kiev et les environs. Des notes personnelles et des passeports témoignent aussi de la jeunesse des soldats russes envoyés au front. L’exposition montre également un patrimoine ukrainien détruit, comme une toile ou un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, brisés comme tant d’autres œuvres d’art.