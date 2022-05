Guerre en Ukraine : depuis la Gironde, une radio associative veut offrir aux Russes une "information objective et libre"

En Gironde, une radio associative est suivie par... des auditeurs russes. Elle émet depuis un cabinet d'infirmier transformé en studio improvisé, à 3 000 km de Moscou (Russie). Depuis son village, Sylvain Clament émet depuis le début de la guerre en Ukraine. Il fait appel à plusieurs journalistes en exil, comme Anastasia Kirilenko, une reporter qui a dû fuir Moscou pour Paris. "Moi je suis née en Sibérie, et 90% des personnes avec qui j'ai grandi, ils soutiennent tous la guerre. Les cerveaux sont lavés par la propagande", explique-t-elle.

Déjouer la censure du Kremlin

Déjouer la censure, offrir une "information objective et libre", telles sont les principales missions de Radio for Peace International. Les auditeurs doivent se brancher sur les ondes courtes. En Russie, beaucoup les captent toujours sur leurs vieux transistors. Le signal est presque impossible à brouiller. "C'est magique, personne ne peut être tracé, et ça, c'est très important pour nous", note Sylvain Clament.