Guerre en Ukraine : de premiers pourparlers en cours en Biélorussie

Le ministre de la Défense ukrainien a pris place, lundi 28 février, à la table des négociations. Face à lui se trouvent des représentants envoyés par Moscou (Russie). Les pourparlers entre les deux pays ont débuté en fin de matinée. Le lieu précis de la rencontre n'a pas été dévoilé. Elle se tiendrait au nord de l'Ukraine, sur les territoires biélorusses.

Volodymyr Zelensky appelle les soldats russes à cesser le combat

Le maître du Kremlin ne compte pas révéler ses intentions avant le début des discussions. "Étant donné que le conflit se développe à chaque heure, et que des citoyens et des soldats ukrainiens meurent, nous sommes évidemment intéressés à ce que des accords soient conclus le plus tôt possible et ces accords devraient certainement être dans l'intérêt des deux partis", explique Vladimir Medinsky, négociateur en chef russe. Dimanche 27 février, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ne semblait pas optimiste quant à l'issue des négociations. Il a appelé dans la matinée du lundi les soldats russes à cesser le combat.