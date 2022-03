Guerre en Ukraine : de nouvelles menaces de sanctions réitérées par les Européens

C. Demangeat

Emmanuel Macron, à la tête des 27 pour six mois, accueillait et recevait à dîner son homologue allemand, Olaf Scholz, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lundi 28 février. Une longue journée diplomatique, avec de nouvelles menaces de sanctions, réitérées par les Européens. On fait le point avec Catherine Demangeat, en direct du palais de l’Élysée.