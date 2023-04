Guerre en Ukraine : la Russie frappe plusieurs villes

Vendredi 28 avril, l'armée russe a bombardé les villes ukrainiennes d'Ouman, Kiev ou encore Dnipro. De nombreux immeubles d'habitation ont été touchés, faisant plusieurs victimes à travers le pays.

Deux missiles russes se sont abattus sur la ville d'Ouman en Ukraine, vendredi 28 avril. Des immeubles sont en partie détruits et des véhicules en flamme. Une femme dormait quand elle a été réveillée par la frappe russe. Ses enfants dormaient à côté et heureusement ils sont tous sains et saufs. Au petit matin, les pompiers sont déjà à l'œuvre dans les 27 des 46 appartements touchés. Cette frappe russe intervient à 400 km des lignes de front. Au moins vingt corps ont été sortis des décombres. "Pour le moment, on ne peut pas dire combien de personnes sont coincées sous les gravats. On travaille encore avec des bénévoles", explique un porte-parole.

La Russie invoque un alibi militaire

C'est une salve de missiles qui s'est abattue sur l'Ukraine, jeudi 27 avril, notamment à Kiev, la capitale et à Dnipro, où deux personnes au moins ont été tuées. La Russie dit avoir visé des unités de réserves de l'armée ukrainienne avec des missiles de haute précision. Pourtant, à Kiev, ce sont aussi des habitations qui ont été touchées. L'Ukraine a été touchée par de nombreuses frappes similaires pendant l'hiver sur l'ensemble de son territoire.