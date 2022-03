Guerre en Ukraine : de nombreux réfugiés fuient vers la Moldavie

Samedi 12 mars, sur plusieurs kilomètres, des voitures quittent l’Ukraine pour se diriger vers un pays frontalier, la Moldavie. Une mère de famille a écrit le mot "enfant" sur une feuille qu’elle a scotché sur son pare-brise. "Je me suis dit que si les Russes voyaient ce message ‘enfant’, ils ne nous tueraient pas et ils ne tireraient pas sur ma voiture", explique-t-elle. Les réfugiés affluent au poste-frontière, et patientent dans le froid.

300 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Moldavie

Certains enfants confient avoir entendu les bombes résonner dans leur ville. Une petite fille est arrivée avec sa famille en provenance d’Odessa (Ukraine), une ville encore épargnée par les combats. Mais pour eux, ce n’est qu’une question de jour, alors ils ont choisi de partir. Près de la frontière, la Moldavie a installé un camp avec une centaine de tentes. "Depuis le début de la guerre, déjà 300 000 Ukrainiens ont trouvé refuge ici en Moldavie mais pour la plupart, le pays n’est qu’une étape. Beaucoup comptent poursuivre leur route ailleurs en Europe", rapporte la journaliste Angélique Forget, en duplex depuis Palanca, à la frontière entre l’Ukraine et la Moldavie.