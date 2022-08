Guerre en Ukraine : de nombreux bombardements à Kharkiv

C’est le jour de l’indépendance en Ukraine et cette date du mercredi 24 août marque les six mois du début de la guerre. "Globalement, les bombardements ont été plus nombreux que d’habitude. Par exemple, dans cette ville de Kharkiv où je me trouve, j’ai compté depuis ce matin quinze alertes aériennes", révèle Maryse Burgot en duplex de Kharkiv. Ainsi, la défense aérienne ukrainienne est parvenue à empêcher ces nombreux bombardements.



Un enfant de 11 ans est mort

Malgré les efforts de la défense ukrainienne, les autorités n’ont pas pu éviter la mort d’un enfant de 11 ans. Les bombardements pourraient encore s’intensifier la nuit prochaine. "Ce que l’on craint, c’est pour la nuit à venir même si, globalement, après six mois de guerre, les Ukrainiens sont habitués à tous ces bombardements", décrit la journaliste. Elle précise également que le président Volodymyr Zelensky affiche toujours une détermination à toute épreuve dans une vidéo publiée mercredi 24 août.