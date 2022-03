Guerre en Ukraine : dans les villages repris aux mains des russes, des habitants traumatisés par l'occupation

Un char en miettes et des maisons éventrées : c'est tout ce que l'armée russe a laissé derrière elle. Dans la banlieue de Kiev (Ukraine), le village est de nouveau contrôlé par les soldats ukrainiens, après des semaines de combat. Depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne regagne du terrain, à l'est et à l'ouest de Kiev. La ville d'Irpin (Ukraine) vient notamment d'être libérée.

Des exactions commises pendant l'occupation

Les images dévoilent des dégâts causés par des semaines de bombardements. Des cadavres de civils jonchent les rues. Plus de 200 habitants ont été tués selon le maire de la ville, Oleksandre Markouchine. "Dans certaines rues, les Russes ont tiré sur des filles et des femmes, puis leur ont roulé dessus avec des tanks", rapporte-t-il. La plupart des habitants qui ont fui Irpin livrent des récits glaçants. Un homme, en larmes, affirme notamment avoir porté secours à une jeune fille violée par les soldats russes. "Je n'oublierai jamais cette histoire. Je n'y arriverai jamais, c'est atroce. Cette fille a 15 ans", dit-il. Les troupes russes reculent également dans le sud et l'est du pays. Près de Kharkiv (Ukraine), les Ukrainiens ont repris une portion d'autoroute.