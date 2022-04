Guerre en Ukraine : dans les tranchées, auprès des combattants de Roubijne

Une équipe de France Télévisions a pu accompagner des militaires ukrainiens à Roubijne (Ukraine), près de la ligne de front et d'une ferme qui surplombe la plaine. La tranchée, creusée en à peine trois jours, n'est pas encore assez profonde. "Quand ça tombe, il faut qu'on puisse se cacher au fond, et être protégé", explique un soldat. Les coups de pelles sont rythmés par les tirs d'artillerie. "On a tous peur, c'est humain. Mais ça nous garde en vie", dit un autre.

Manger sans un mot

Un militaire revient d'une mission de reconnaissance : il a repéré des mines, mais pas vu de soldats russes. Parmi les combattants, un père et un fils de 21 ans sont venus ensemble. "Ça me rassure, de le savoir avec moi", confie le père. La position des Russes n'a pas encore été repérée, mais des tirs laissent comprendre que l'artillerie ukrainienne est près de la ferme, et que la riposte devrait arriver vite. La pause repas se fait dans le silence. Les soldats pensent que le face à face aura lieu dans quelques jours.