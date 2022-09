Guerre en Ukraine : dans la centrale nucléaire de Zaporijia, des dégâts qui inquiètent

Alors que la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine, est au cœur de toutes les inquiétudes, les journalistes de France Télévisions ont pu visiter le site, jeudi 1er septembre. "C'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est depuis plusieurs mois aux mains des militaires russes", rappelle ainsi Luc Lacroix. "Les Russes nous ont dit qu'il y avait eu des combats [jeudi] matin et en arrivant à proximité du site, nous avons pu entendre des tirs au loin", poursuit-il, accompagné, comme les autres journalistes présents, par l'armée russe.

Des dégâts dans la centrale

De nombreux dégâts sont visibles autour de la centrale, et notamment dans le système de refroidissement de la centrale. "Ce système, il est essentiel pour refroidir les réacteurs nucléaires et les piscines où l'on entrepose le combustible usagé", détaille Luc Lacroix. Les Russes affirment que c'est un tir d'obus ukrainien datant d'il y a quelques semaines qui aurait endommagé le système. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a envoyé une équipe d'experts sur les lieux, une première après plusieurs mois de tractation​s. Elle sera chargée d'étudier l'état de la centrale et de ses systèmes de secours.