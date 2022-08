Guerre en Ukraine : dans l'Orne, l'exil difficile de femmes réfugiées

À Bagnoles-de-l'Orne (Orne), une Ukrainienne a tout quitté après le déclenchement de la Guerre. Elle a dû laisser son emploi de journaliste et son mari en Ukraine. Depuis, elle soigne des patients en cure. "J’ai besoin de travailler ici pendant que je vis en France, et je veux rentrer en Ukraine dès que possible", déclare-t-elle. Elle n’est pas la seule dans cette situation, puisque dix Ukrainiennes ont reçu deux semaines de formation dans ce centre thermal.



Du travail promis pour l’an prochain

Si les Ukrainiennes font bonne figure devant les curistes, le mal du pays se fait ressentir. "On voit qu’elles sont toujours souriantes, mais on sent quand même qu’il y a de la tristesse, derrière", décrit Odessa Jouan, référente aux thermes de Bagnoles-de-l’Orne (Orne). Si ces employées n’ont pas la possibilité de rentrer en Ukraine, elles pourront rester travailler dans le centre thermal. Les familles des femmes exilées sont logées à l’hôtel de la cure. Malgré ce confort en apparence, les réfugiées pensent à leurs proches, restés dans le pays.