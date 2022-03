Guerre en Ukraine : comment le pouvoir d'achat des Français va être impacté

À peine passée la crise de Covid-19, l'économie française se prépare à affronter un nouveau choc majeur, lié à la guerre en Ukraine. Le pouvoir d'achat des Français en sera impacté. L'essence, et même le gazole, sont passés au-dessus de 2 euros le litre, et les Français ne cachent plus leur inquiétude. "C'est affreux ! Les retraités comme nous, on ne pourra plus rouler", confie une femme.

Le carburant, mais pas seulement

La hausse du prix des carburants liée à la guerre en Ukraine, intervient après deux mois d'augmentation. Michel-Édouard Leclerc, le président du comité de stratégie Leclerc, a estimé dans la matinée du lundi 7 mars qu'une augmentation de 8 à 10 centimes était à prévoir d'ici la fin de semaine. Quant au gaz, son cours s'enflamme : + 60% depuis le début de la guerre. Et si le robinet russe est coupé, les solutions de replis sont minces. Enfin, le prix du pain pourrait également augmenter, car le cours des céréales est à la hausse. Pas de quoi qu'il en coûte cette fois : le gouvernement a proposé un accompagnement ciblé pour les particuliers et les entreprises qui en ont le plus besoin.