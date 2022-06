Guerre en Ukraine : comment le "Javelin", ce lance-missile antichar américain, est devenu un symbole de la résistance

Il faut à peu près deux minutes, pour sortir le Javelin de sa boîte. Puis quelques minutes encore pour préparer ce lance-missile antichar américain, livré massivement par les Américains, à commencer par installer une batterie et paramétrer le viseur, pour ces combattants ukrainiens au sud du pays, non loin du front de Kherson. "C’est une arme qui fait la différence. C’est plus léger, mobile et précis avec un taux de réussite très haut", précise Oleksandr, un spécialiste de ce type d'armements. Il assure à franceinfo avoir touché une vingtaine de cibles depuis le début de la guerre.

"C’est devenu un symbole que les artistes se sont appropriés. Il y a une vierge, ou le célèbre poète Taras Shevchenko et d’autres célébrités qui sont par exemple représentés avec des Javelins, explique-t-il. Avant la guerre, le Javelin a été livré en masse et c’est désormais le symbole de la solidarité de l’Europe avec l’Ukraine, c’est l’arme de la victoire… La Russie se vantait avec son armada de tanks. Et bien, le Javelin, c’est notre réponse à l’arrivée de tous ces chars et véhicules blindés !"

Une fresque murale représentant une vierge portant un Javelin, un lance-missile antichar, à Kiev, en mai 2022. (MAXYM MARUSENKO / NURPHOTO)

"Si quelqu’un est repéré, il se fait immédiatement tirer dessus"

Une réponse qui n’est pourtant plus vraiment adaptée à la nouvelle configuration du conflit, estime Ilya Shpolianski, un vétéran de la guerre du Donbass. "Aujourd’hui, le Javelin n’est plus aussi efficace car le front s’est figé. C’est impossible de s’approcher trop près à cause de la puissance de feu des Russes. Si quelqu’un est repéré, il se fait immédiatement tirer dessus. Et pour prendre les Russes par l’arrière avec un Javelin, c’est très compliqué. Il n’y a plus de mouvement sur le front ou très peu, seulement quelques offensives… C’est bien d’avoir les Javelins mais ils sont moins efficaces."

Les Ukrainiens ne cessent de le répéter sur tous les fronts, ils leur faut désormais des canons à longue portée. Un message entendu par Vladimir Poutine. Dimanche 5 juin, il a prévenu que Moscou frapperait de nouvelles cibles si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine, jugeant que les livraisons actuelles d'armes visaient à "prolonger le conflit".