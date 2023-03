Guerre en Ukraine : comment la Russie embrigade-t-elle ses enfants ?

Article rédigé par L.Feuerstein - franceinfo France Télévisions Le 23h

Toujours plongée dans le conflit ukrainien, la Russie s’attèle à former ses patriotes mais aussi les soldats de demain, et ce, dès le plus jeune âge.

Âgés d’à peine cinq ans, ils portent pour la première fois des fusils. Dans les écoles, cette opération de communication de l’armée s’appelle "la leçon de courage". Depuis le mois de septembre, tous les établissements scolaires de Russie débutent leur semaine avec une levée de drapeau, puis en chantant l’hymne national. Les élèves reçoivent ensuite leur cours de patriotisme, obligatoire. Au premier rang, un bureau rend hommage à un soldat tué en opération. Des patriotes formés dans les forêts de Sibérie Seuls les meilleurs éléments peuvent s’installer ici. "Il a été très brave. Alors il faut être digne, pour s’asseoir à son bureau", estime une écolière. Pour inaugurer la table, présente dans chaque région, des anciens militaires ont fait le déplacement, et récitent le discours officiel. "La lutte n’est pas dirigée contre le peuple ukrainien. Notre but à atteindre, c’est la dénazification", dit l’un d’eux. "Il est nécessaire d’éduquer les patriotes quand ils sont petits, parce qu’après c’est trop tard", commente de son côté Irina Evgenyevna Sevostyanova, la professeure. Dans les forêts de Sibérie, d’autres jeunes patriotes sont formés à devenir de bons citoyens, voire de bons soldats. Pendant une journée, une centaine d’adolescents de 14 à 17 ans participe à des épreuves. Ils doivent notamment remonter un fusil, par - 20 °C.