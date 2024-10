Guerre en Ukraine : cinq civils, dont un enfant, tués dans des attaques russes dans l'Est

Les combats se poursuivent en Ukraine. Deux adultes et un enfant ont été tués dans une attaque nocturne sur la ville de Soumy, et deux autres civils dans une attaque séparée dans la région de Donetsk, ont indiqué mardi 22 octobre les autorités ukrainiennes.

A Soumy, chef-lieu de la région du même nom, la frappe mortelle de drones de combat a touché des maisons de cette ville qui comptait plus de 250 000 habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, a précisé l'administration régionale.

Dans la matinée, une nouvelle attaque russe a ciblé des immeubles résidentiels et une infrastructure dite "essentielle" dans la ville, a ajouté l'administration. Par ailleurs, vingt-cinq drones explosifs russes de conception iranienne ont été abattus dans la nuit au-dessus de cette région frontalière, selon la même source.

Le président ukrainien appelle ses alliés à livrer plus d'armes

Dans la région de Donetsk, plus à l'est et où l'armée russe avance depuis des mois, un bombardement russe a fait deux morts et un blessé lundi, ont annoncé mardi les services d'urgence régionaux. Le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise de la petite localité de Novossadovoïe dans cette région, confirmant la poussée de ses troupes face à une armée ukrainienne qui recule.

"Cette terreur russe ne peut être vaincue que par l'unité avec le monde", a lancé sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a appelé à nouveau ses alliés occidentaux à livrer à son pays davantage de systèmes de défense aérienne, à autoriser l'armée ukrainienne à frapper des cibles militaires en profondeur en Russie et à investir dans la production d'armements en Ukraine.