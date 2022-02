Guerre en Ukraine : ces Français qui veulent fuir le pays

Jean-Baptiste Alix est un Français habitant à Kiev depuis huit ans. Avec sa compagne et ses filles âgées de 2 et 6 ans, il est bloqué dans le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. "Le monde extérieur est un ennemi, il faut rester chez soi et occuper les enfants. On doit essayer d'être heureux le plus possible et essayer de vivre dans un autre monde", explique-t-il. L’expatrié a tenté de fuir le pays au premier jour des combats, mais l'ambassade de France en Ukraine l'en a dissuadé.

"Le passeport français est aussi un danger pour nous"

Selon le ministère des Affaires étrangères, ils sont 1050 ressortissants français en Ukraine. Les consignes sont de ne pas prendre la route et de rester chez soi. Mohamed Elbrahimi, qui était à Kiev pour le travail pour deux jours, a dormi dans le métro avant de regagner son appartement de location. "Le passeport français est aussi un danger pour nous quand on sait la position de la France. Je veux partir de mes propres moyens avant qu’il ne soit trop tard", confie-t-il.