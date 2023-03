Guerre en Ukraine : ce que l'on sait d'Oleksandr Matsiyevsky, soldat devenu héros national après son exécution

La mort filmée de ce soldat a scandalisé l'Ukraine, dont les autorités dénoncent un nouveau "crime de guerre".

"Héros de l'Ukraine". Cette décoration – la plus haute de l'ordre national ukrainien – a été accordée à titre posthume par Volodymyr Zelensky, dimanche 12 mars, à Oleksandr Matsiyevsky. Ce soldat de 42 ans, dont les circonstances de la mort restent floues, a été exécuté alors qu'il était prisonnier de guerre.

"Nous retrouverons ses assassins", avait promis le président ukrainien le 6 mars, alors qu'une vidéo montrant l'exécution du soldat se répandait sur les réseaux sociaux. On y apercevait l'homme debout, sans arme et cigarette à la bouche, être criblé de balles après avoir scandé "Gloire à l'Ukraine !". Franceinfo revient sur la mort de ce combattant, érigée en symbole de l'agression russe par le pouvoir ukrainien.

Il avait disparu fin décembre 2022

D'après les informations communiquées par l'armée ukrainienne, Oleksandr Matsiyevsky était un tireur d'élite combattant au sein de la 119e brigade de la Force de défense territoriale, composée de réservistes et de volontaires. Il était se trouvait mission dans la région de Soledar (est du pays), à la fin du mois de décembre, lorsque son commandement a perdu sa trace ainsi que celle de quatre soldats de son groupe. Au moment de sa disparition, le quadragénaire se trouvait plus précisément aux abords du village de Krasna Hora, entre Soledar et Bakhmout, ont révélé dimanche les services de renseignement ukrainiens (SBU) sur Telegram (communiqué en ukrainien).

"Le SBU a établi qu'Oleksandr Matsiyevsky a été tué par balle le 30 décembre 2022. Son corps a été rapatrié en février 2023", a détaillé le service, qui dit s'appuyer notamment sur des expertises médico-légales et des échanges avec la famille du soldat tué. D'après le site d'information Meduza (article en anglais), le corps du tireur d'élite a été rendu à sa famille dans le cadre d'un échange de dépouilles entre l'Ukraine et la Russie. Il a ensuite pu être formellement identifié par ses proches dans une morgue de Kiev.

Toujours sur Telegram, Vasyl Malyouk, le chef du SBU, a ajouté que ses services cherchaient à "identifier les occupants qui ont commis ce crime sanglant". La tâche s'annonce complexe, car très peu d'informations ressortent de la vidéo d'exécution d'Oleksandr Matsiyevsky. On y entend un homme dire "Filme ça" en russe, puis le soldat ukrainien lance son slogan et se fait tuer. "Meurs !", entend-on ensuite, alors que le sniper ukrainien gît au sol, insulté par l'un de ses bourreaux. S'agissait-il de soldats russes ? De mercenaires du groupe Wagner ? De séparatistes pro-russes ? Ces images, relayées en masse sur les réseaux sociaux depuis le 6 mars, constituent pour l'instant l'une des seules ressources dont disposent les enquêteurs ukrainiens.

Il était électricien avant l'invasion russe de l'Ukraine

Jusqu'en février 2022, le militaire réserviste travaillait comme électricien à Kiev. Il était par ailleurs de nationalité moldave, comme l'a confirmé son gouvernement lundi 13 mars à l'agence Interfax (article en anglais). "Le ministère moldave des Affaires étrangères condamne fermement le meurtre d'un citoyen moldave, un acte qui peut être qualifié de crime de guerre et de violation flagrante du droit humanitaire international", a dénoncé Chisinau.

Comme l'a raconté sa famille à la chaîne publique Suspilne (en ukrainien), Oleksandr Matsiyevsky s'était porté volontaire pour la défense territoriale de Nidjine, dans le nord de l'Ukraine. Il avait servi dans la région de Tcherniv avant rejoindre celle de Donetsk, plus à l'est, mais n'avait pas dit à sa mère qu'il combattait près Soledar, l'un des points les plus chauds de la ligne de front.

Même si elle a pu récupérer la dépouille d'Oleksandr Matsiyevsky en février, la famille du soldat exécuté ignorait tout des circonstances de sa mort. "C'était un soir, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu une vidéo", a raconté la mère du soldat à un journaliste allemand de Bild, dans une interview partagée sur Twitter. "C'était Sasha [le surnom de son fils], dans une terrible vidéo d'exécution que j'ai regardée encore et encore en criant 'C'est mon fils !'", a-t-elle relaté.

"La vidéo de cette tragédie sera l'un des symboles de l'invincibilité de l'Ukraine ! C'est l'exemple du courage et de l'héroïsme", a assuré à franceinfo Oleksandr Kodola, maire de Nidjine, où le corps du soldat a été enterré le 14 février dernier.

Il est devenu une icône de la résistance ukrainienne

En décorant Oleksandr Matsiyevsky, le président Volodymyr Zelensky a voulu inscrire son nom dans l'histoire du pays, évoquant "un homme qui sera connu et dont on se souviendra pour toujours. Pour sa bravoure, pour sa confiance en l'Ukraine et pour son 'Gloire à l'Ukraine !'", le slogan lancé dès le premier soir de l'invasion russe. Sur Twitter, le dirigeant ukrainien a accompagné son message de l'une des nombreuses illustrations inspirées des dernières secondes de la vie d'Oleksandr Matsiyevsky.

Depuis la publication de cette vidéo, la Russie n'a fait aucun commentaire sur l'exécution dont l'accuse l'Ukraine, et qui violerait de la convention de Genève sur les prisonniers de guerre et ainsi que l'article 438 du code pénal ukrainien (document PDF en anglais) sur les lois et coutumes de la guerre. En attendant, les hommages à Oleksandr Matsiyevsky pleuvent sur les réseaux sociaux, où sa silhouette fait figure à elle seule de slogan anti-invasion. Dimanche, lors d'un match de football de première division ukrainienne, les joueurs de l'équipe du Veres Rivne sont par exemple entrés sur le terrain vêtus de t-shirts à la gloire du soldat tué en captivité.