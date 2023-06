Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 9 juin

Vladimir Poutine a déclaré vendredi que les troupes de Kiev avaient commencé leur contre-offensive, sans parvenir à "atteindre leurs objectifs".

Volodymyr Zelensky a salué, vendredi 9 juin, "l'héroïsme" de son armée, au moment où d'intenses combats font rage dans le sud du pays, au point de faire penser à la contre-offensive que Kiev prépare depuis des mois. De son côté, Vladimir Poutine a affirmé que Kiev avait bien commencé sa contre-offensive, mais sans parvenir à "atteindre ses objectifs". Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Zelensky évoque des "combats particulièrement durs", sans annoncer officiellement le début de la contre-offensive

"A nos soldats, à tous ceux qui sont engagés dans des combats particulièrement durs ces jours-ci. Nous sommes témoins de votre héroïsme, et nous sommes reconnaissants pour chaque minute de votre vie", a lancé le président ukrainien dans son message quotidien. Un message qui fait fortement penser à la contre-offensive que les troupes ukrainiennes préparent depuis des mois.

Toutefois, Kiev a précisé que ses forces étaient prêtes à une contre-offensive pour reprendre des territoires dans l'est et le sud du pays, tout en ajoutant qu'il ne fallait s'attendre à aucune annonce formelle.

La contre-offensive a commencé, d'après Poutine

Ces affirmations ne sont pas de l'avis de Moscou. "Nous pouvons totalement affirmer que cette offensive a commencé", a déclaré le président russe dans une vidéo diffusée sur Telegram par un reporter de la télévision publique. "Les troupes ukrainiennes n'ont atteint leur objectif sur aucun des champs de bataille", a-t-il ajouté.

Washington annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars

Washington a annoncé l'octroi d'une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine de 2,1 milliards de dollars (soit environ 1,95 million d'euros). Cela "illustre l'engagement continu en faveur des capacités critiques à court terme de l'Ukraine et des capacités durables des forces armées ukrainiennes pour défendre leur territoire et lutter contre l'agression russe sur le long terme", a précisé le Pentagone dans un communiqué.

Cette nouvelle aide comprend des munitions additionnelles pour les systèmes antiaériens Patriot, des systèmes d'ancienne génération Hawk et les missiles associés, des munitions d'artillerie 105 et 203 mm, des drones Puma, des roquettes à guidage laser ainsi qu'un soutien pour la formation des militaires et l'entretien de ces équipements. Toutefois, elle n'est pas directement tirée des stocks existants de l'armée américaine et mettra donc plusieurs mois à parvenir à Kiev.

De nouveaux bombardements dans la nuit

Au moins huit personnes ont été blessées par des frappes russes à Ouman, dans le centre du pays, selon les autorités locales. Cette ville n'avait plus été ciblée depuis le 28 avril, note le média RBK Ukraine. Dans la région de Jytomyr, à Zviahel, les débris d'un missile abattu par la défense antiaérienne ont fait un mort et trois blessés.

Treize morts des deux côtés du Dnipro

Les autorités ukrainiennes et russes ont respectivement recensé cinq et huit morts après la destruction du barrage de Kakhovka. Une zone de plus de 600 km2 a été inondée, selon le gouverneur de la région de Kherson, à la fois sur la rive droite du fleuve contrôlée par les Ukrainiens et sur la rive gauche occupée par les Russes.