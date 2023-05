Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 5 mai

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, s'en est pris à l'état-major russe dans des vidéos d'une rare virulence.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a menacé vendredi 5 mai de retirer la semaine prochaine ses troupes de la ville de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, accusant l'état-major russe de le priver de munitions. De son côté, la Russie a annoncé l'évacuation partielle de 18 localités occupées, situées près de la ligne de front, tandis qu'un incendie s'est déclaré à Ilsky, en Russie, près de la frontière ukrainienne. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée sur le conflit russo-ukrainien.

Le groupe Wagner menace de se retirer de Bakhmout

Laissant exploser sa colère dans plusieurs vidéos d'une rare virulence, l'homme d'affaires Evguéni Prigojine a menacé l'état-major russe de retirer les troupes de Wagner de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, la semaine prochaine. Le patron du groupe paramilitaire a aussi mis en cause le haut commandement pour les "dizaines de milliers" de Russes tués et blessés en Ukraine. Un retrait de Wagner de Bakhmout, où cette organisation est en première ligne, laisserait l'armée russe en délicate posture.

Le chef de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout qui ferait de l'ombre à l'armée régulière, laquelle a essuyé des revers l'an dernier. Si ces déclarations prennent la forme d'une annonce, il pourrait en fait s'agir d'un ultimatum : le patron de Wagner est coutumier des déclarations à chaud et il lui arrive de faire machine arrière.

Interrogé par la presse sur ces tensions, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu avoir "vu les déclarations" du chef de Wagner mais a refusé de les commenter. De son côté, le ministère russe de la Défense a fait comme si de rien n'était dans son bulletin quotidien, évoquant laconiquement les "offensives" des hommes de ce groupe paramilitaire à Bakhmout, "appuyés" par "les unités aéroportées" de l'armée régulière.

L'Ukraine estime que la Russie veut conquérir Bakhmou d'ici mardi

Tandis que les tensions éclatent au grand jour, sur le terrain, les combats se poursuivent. Selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, la Russie espère conquérir Bakhmout d'ici mardi, le jour où elle célèbre en grande pompe la victoire sur l'Allemagne nazie dans une grande fête d'exaltation patriotique. Ganna Maliar estime que la nouvelle tactique de Moscou consiste à "retirer des hommes de Wagner" pour les "remplacer par des unités d'assaut de parachutistes" de l'armée.

La Russie évacue partiellement 18 localités occupées, avant la contre-offensive ukrainienne

Quoiqu'il en soit, ces désaccords ressurgissent au moment où Kiev affirme se préparer à tenter de manière imminente de reconquérir les territoires occupés. Face à "la hausse (du nombre) des bombardements" ukrainiens, les autorités installées par la Russie dans les zones qu'elle occupe dans la région méridionale de Zaporijjia ont annoncé l'évacuation de 70 000 personnes de 18 localités. Les analystes citent Zaporijjia comme un théâtre possible de la grande offensive annoncée depuis des semaines par Kiev.

Attaque présumée de drones à Moscou : la Russie accuse de nouveau les Etats-Unis

A des milliers de kilomètres du champ de bataille, au cours d'un déplacement en Inde, le chef de la diplomatie russe a une nouvelle fois accusé les Etats-Unis d'être liés à une attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin que Moscou assure avoir déjouée mercredi. "La capacité de nos amis ukrainiens et occidentaux à mentir est très bien connue", a en effet dit Sergueï Lavrov, balayant les démentis de Kiev et de Washington.

La coupole du Palais du Sénat au Kremlin, endommagée mercredi par la chute d'un drone lors de l'attaque présumée, a d'ailleurs été restaurée, a déclaré dans la soirée la présidence russe, citée par les agences de presse. Cet incident, inédit depuis le début de l'offensive russe, s'inscrit dans un contexte inquiétant pour Moscou de multiplication des attaques de ce genre. Vendredi, un nouvel incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole visée par un drone dans une région proche de l'Ukraine, selon les secours cités par l'agence de presse TASS.

Deux célèbres artistes russes incarcérées pour "apologie" du terrorisme

Un tribunal russe a placé vendredi en détention provisoire Evguénia Berkovitch et Svetlana Petriïtchouk, deux artistes accusées d'apologie du terrorisme pour l'une de leurs pièces de théâtre, en pleine répression des voix dissidentes en Russie depuis l'offensive militaire en Ukraine. L'année dernière, Evguénia Berkovitch, mère de deux enfants mineurs, avait publié des vers contre l'offensive en Ukraine qui avaient été "très diffusés", souligne le texte accompagnant une pétition lancée par le journal indépendant Novaïa Gazeta pour leur libération.