Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 30 août

L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de trois nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine.

Des frappes aériennes russes sur la ville de Kharkiv ont fait au moins six morts vendredi 30 août, selon les autorités locales, tandis qu'au moins cinq personnes ont été tuées et 37 autres blessées dans une frappe ukrainienne sur la région frontalière de Belgorod (Russie), d'après le gouverneur. En parallèle, l'armée russe a revendiqué vendredi la prise de trois nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Au moins six morts dans des frappes aériennes sur Kharkiv

Six personnes, dont une adolescente, ont été tuées vendredi dans des frappes aériennes russes qui ont visé Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. "Malheureusement, le bilan des morts s'est alourdi à six personnes", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région, Oleg Synegoubov. Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, une adolescente de 14 ans figure parmi les personnes tuées. L'attaque a également fait au moins 59 blessés, dont neuf enfants âgés de cinq à seize ans, d'après Oleg Synegoubov.

Un journaliste de l'AFP présent dans la ville a entendu de fortes explosions. Le gouverneur de la région a partagé une vidéo montrant des voitures et des appartements en flammes, laissant échapper une épaisse fumée noire. Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a dénoncé une "frappe délibérée sur le centre de Kharkiv, sur un bâtiment de plusieurs étages", réalisée à l'aide d'une bombe aérienne guidée.

Selon le Parquet ukrainien, l'attaque a été effectuée par un avion de type Su-34 qui a décollé de la région frontalière russe de Belgorod.

Moscou revendique la prise de trois villages dans l'est

Vendredi, l'armée russe a revendiqué la prise de trois nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a affirmé s'être emparé de trois petites localités qui n'avaient pas été mentionnées jusqu'à présent : Novojelanné et Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, et Synkivka, dans la région de Kharkiv.

Les troupes de Moscou poursuivent leur avancée vers Pokrovsk, important nœud logistique. Les soldats russes sont désormais à moins de dix kilomètres de la ville.

Une frappe ukrainienne dans la région de Belgorod, au moins cinq morts

Une frappe ukrainienne a fait au moins cinq morts et 37 blessés vendredi dans la région de Belgorod (Russie), selon le gouverneur. Viatcheslav Gladkov affirme que cette attaque a été "menée par les forces armées ukrainiennes à l'aide d'armes à sous-munitions tirées depuis des MLRS Vampire [lance-roquettes multiples] sur la ville de Belgorod et la région de Belgorod".

Le commandant de l'armée de l'air limogé en Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé vendredi le limogeage du commandant de l'armée de l'air, Mykola Olechtchouk, au lendemain de l'annonce du crash d'un avion de conception américaine F-16 livré à Kiev. Volodymyr Zelensky n'a pas expliqué les raisons de cette décision.

Elle intervient néanmoins peu de temps après la perte de cet appareil précieux, livré récemment par les Occidentaux. Selon l'armée ukrainienne, ce crash a eu lieu lors d'une attaque massive de missiles et drones russes menée lundi, et a coûté la vie au pilote de l'appareil, formé aux Etats-Unis.