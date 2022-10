Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 28 octobre

En Ukraine, le courant a été coupé "pour stabiliser" la situation, fragilisée par les frappes russes en cascade sur les infrastructures énergétiques, a annoncé vendredi 28 octobre Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne. Sont concernées la ville de "Kiev et de sa région" ainsi que des provinces de Jitomyr (centre-ouest), Poltava, Tcherkassy et Kirovograd dans le centre, Rivné (ouest), Kharkiv (est), Tcherniguiv et Soumy dans le nord, a précisé le président ukrainien. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

La Russie a achevé la mobilisation partielle de 300 000 réservistes

C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Au total, 218 000 personnes mobilisées sont à l'entraînement ou dans des zones de combat, 82 000 ont déjà été envoyées sur la zone de "l'opération spéciale", et 41 000 opèrent dans des unités au combat. L'âge moyen des appelés dans le cadre de la mobilisation partielle était de 35 ans, a précisé le ministre. Le président russe a remercié les réservistes mobilisés pour leur "patriotisme".

Kiev demande à Téhéran d'arrêter de fournir des armes à la Russie

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a demandé à son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian d'arrêter "immédiatement" de fournir des armes à Moscou, au cours d'un appel téléphonique. C'était le premier depuis que Kiev a accusé la Russie de frapper des villes ukrainiennes à l'aide de drones iraniens. L'Ukraine avait affirmé le 19 octobre en avoir détruit 223 depuis mi-septembre, alors que Téhéran a nié à plusieurs reprises fournir des armes et des drones à la Russie pour son invasion.

Moscou a fini d'évacuer les civils de la région de Kherson

"Le travail organisant le départ des habitants de la rive droite du (fleuve) Dnipro vers des régions sûres en Russie est achevé", a déclaré jeudi Sergueï Aksionov, le dirigeant de la Crimée. Cette évacuation avait commencé le 19 octobre. L'Ukraine, qui mène une offensive dans la région après avoir infligé de sérieux revers aux forces russes sur d'autres fronts, qualifie ces transferts de population de "déportations".

Sur la "bombe sale", les Etats-Unis dénoncent à l'ONU une "pure invention" de la Russie

Les accusations de la Russie sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine sont fausses, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU devant le Conseil de sécurité. "Nous savons tous que ces affirmations sont une pure invention, mise en avant sans l'ombre d'une preuve", a déclaré Linda Thomas-Greenfield. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) va mener "une vérification indépendante" sur les accusations de "bombe sale".

Washington met en garde la Russie en cas de retrait de l'accord sur les céréales ukrainiennes

La Russie s'expose à "une grande colère" de la part de nombreux pays si elle se retire de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui arrive à échéance à la mi-novembre, a prévenu le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. L'accord dit de la mer Noire, signé le 22 juillet sous l'égide de l'ONU, a mis en place pour 120 jours des procédures pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes bloquées par la guerre.