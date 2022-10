Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 21 octobre

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé vendredi 21 octobre que l'Union européenne projetait de fournir une aide de 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine en 2023. Les autorités russes ont accusé vendredi l'Ukraine de frappes ayant fait quatre morts, dont deux journalistes, à Kherson, dans le sud du pays. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Les Européens réclament une enquête de l'ONU sur les drones iraniens en Ukraine

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont réclamé vendredi, dans un courrier adressé à l'ONU, une enquête "impartiale" sur les drones iraniens fournis selon les Occidentaux à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

"Une enquête de l'équipe du secrétariat de l'ONU chargée de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2231 serait la bienvenue et nous sommes disposés à soutenir le travail du secrétariat pour mener son enquête technique et impartiale", note la lettre consultée par l'AFP et adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Volodymyr Zelensky se félicite des "bons résultats" de son armée face aux Russes dans la région de Kherson

Le président ukrainien s'est félicité vendredi des "bons résultats" de son armée face aux troupes russes dans la région de Kherson, dans le Sud du pays, où Kiev revendique avoir repris des dizaines de localités et récupéré des armes russes.

"Merci également aux soldats de la 60e brigade d'infanterie séparée, dont les unités affichent de bons résultats dans la région de Kherson", a affirmé Volodymyr Zelensky dans une vidéo, annonçant la capture de plus de 30 blindés, d'un millier de projectiles pour chars et de trois pièces d'artillerie.

Kiev accuse la Russie de retarder "délibérément" les exportations de céréales ukrainiennes

Le président ukrainien a accusé la Russie de retarder "délibérément" le passage des navires chargés de céréales ukrainiennes, un approvisionnement vital pour de nombreux pays d'Afrique et d'Asie.

"Plus de 150 navires sont dans une file d'attente pour remplir les obligations contractuelles d'approvisionnement de nos produits agricoles. Il s'agit d'une file d'attente artificielle, apparue uniquement parce que la Russie retarde délibérément le passage des navires", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo, sans préciser de quoi il accusait Moscou.

L'Ukraine réclame une mission d'observation internationale au barrage de Kakhovka

L'Ukraine a réclamé vendredi une mission d'observation internationale au barrage de Kakhovka, dans la région de Kherson (sud) occupée par les forces russes, que Kiev accuse Moscou d'avoir miné.

"Nous appelons l'ONU, l'UE et d'autres organisations à organiser une mission d'observation internationale de Kakhovka. Des experts internationaux doivent arriver immédiatement (sur le site), ainsi que le personnel ukrainien", a exhorté le Premier ministre, Denys Chmygal, lors d'une réunion du gouvernement.

Moscou dénonce 4 morts, dont deux journalistes, lors d'une frappe à Kherson

Les autorités russes ont annoncé vendredi la mort de quatre personnes, dont deux journalistes, lors d'un bombardement nocturne sur un pont de Kherson, une ville sous occupation russe dans le sud de l'Ukraine, Kiev démentant avoir mené cette frappe.

Dans un communiqué, le Comité d'enquête russe, en charge des principales investigations criminelles, a affirmé qu'une "colonne de civils" avait subi un bombardement ukrainien alors qu'elle franchissait le fleuve Dniepr qui borde Kherson. Des évacuations y sont en cours face à l'avancée de l'armée ukrainienne. Selon cette source, au moins quatre personnes ont été tuées, "dont deux journalistes qui se trouvaient avec la population", et 13 autres personnes blessées. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur l'identité des journalistes tués.

L'UE prévoit une aide de 1,5 milliard d'euros par mois pour l'Ukraine

L'Union européenne projette de fournir une aide de 1,5 milliard d'euros par mois à l'Ukraine en 2023 pour soutenir ce pays en guerre, a annoncé vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'issue d'un sommet des Vingt-Sept.

"Cela donnera donc un chiffre global de 18 milliards pour l'année prochaine (...), un flux de revenus prévisibles, stables et fiables", a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à Bruxelles. "Nous avons chargé les ministres des Finances de développer le mécanisme approprié", a-t-elle ajouté. Alors que l'économie ukrainienne est dévastée par huit mois d'offensive russe, Kiev évalue à entre trois et quatre milliards d'euros les besoins de financement mensuels du gouvernement.

Le secrétaire américain de la Défense s'est entretenu avec son homologue russe

Le chef du Pentagone Lloyd Austin et son homologue russe Sergueï Choïgou se sont parlé vendredi pour la première fois depuis des mois, Washington assurant en même temps ne voir aucune volonté du Kremlin d'une discussion qui viserait à arrêter la guerre en Ukraine.

Lors de ce rare échange téléphonique, Lloyd Austin a souligné "l'importance du maintien de canaux de communication" alors que l'Occident redoute une éventuelle course folle du président Vladimir Poutine vers l'utilisation de l'arme atomique dans le conflit en cours, selon le ministère américain de la Défense. Le Pentagone n'a pas donné d'autres détails sur leur conversation, mais le ministère russe avait précisé plus tôt que les deux hommes avaient évoqué "plusieurs questions d'actualité de sécurité internationale, dont la situation en Ukraine".

L'Ukraine affirme avoir repris 88 localités aux forces russes dans la région de Kherson

L'Ukraine a affirmé vendredi avoir repris 88 localités aux forces russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, au moment où l'administration d'occupation prorusse évacue des milliers de civils face à cette poussée. "Région de Kherson : 88 localités reprises", a précisé sur Telegram un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko. Un précédent bilan, le 13 octobre dernier, faisait état de 75 villes et villages repris par Kiev.