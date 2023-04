Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 8 avril

Les habitants de Kramatorsk ont déposé des fleurs sur un mémorial situé à la gare centrale de cette ville du Donbass où une frappe russe avait fait 61 morts, le 8 avril 2022.

C'est la mission la "plus difficile" qu'a eu à mener l'ONG Save Ukraine. "Aujourd'hui nous accueillons chez eux 31 enfants de plus qui avaient été illégalement emmenés par des Russes depuis des territoires occupés", a annoncé sur les réseaux sociaux le responsable de l'ONG Save Ukraine, Mykola Kuleba. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 8 avril.

Plus de 30 enfants emmenés illégalement en Russie de retour chez eux

Ces enfants, qui ont pu rejoindre leur pays samedi, avaient été emmenés en Russie depuis les régions de Kharkiv et de Kherson, a détaillé l'association dont la mission principale est de combattre ce qu'elle qualifie de "déportations" d'enfants ukrainiens. Des allégations niées par Moscou, qui affirme avoir "sauvé" ces enfants en les éloignant des combats.

Par ailleurs, au moins 467 enfants sont morts depuis le début du conflit, selon le bureau du procureur général d'Ukraine, qui annonce ce bilan sur Telegram. Plus de 946 ont été blessés, précise le bureau du procureur, qui ajoute que ces chiffres ne sont pas définitifs.

Les Ukrainiens commémorent le bombardement de la gare de Kramatorsk

C'est l'une des attaques les plus meurtrières visant des civils fuyant l'avancée des forces russes. Les habitants de Kramatorsk ont déposé des fleurs sur un mémorial situé à la gare centrale de cette ville du Donbass. Pour rappel, une frappe de missile russe avait fait 61 morts, le 8 avril 2022, alors que des milliers de civils s'y pressaient pour fuir la guerre. Le bombardement avait également fait plus de 160 blessés parmi la foule qui s'était rassemblée dans cette gare pour être évacuée.

Des centaines de personnes présentes aux obsèques du blogueur militaire pro-Kremlin

Plusieurs centaines de personnes se sont rendues au cimetière de Troïekourovskoïe, dans l'ouest de Moscou, pour les funérailles du célèbre blogueur militaire pro-Kremlin Maxime Fomine. Ce proche du groupe Wagner, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï, a été tué dimanche 2 avril dans un attentat à la bombe lors d'une conférence dans un café de Saint-Pétersbourg.

Un important dispositif policier a été déployé, avec un contrôle minutieux à l'entrée du cimetière. Beaucoup de personnes présentes dans le cortège portaient des vêtements frappés d'un Z ou d'un V, en signe de soutien à la guerre en Ukraine. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, était également présent.

La fuite de documents classifiés a pour but "de détourner l'attention", selon Kiev

La publication récente, sur les réseaux sociaux, de documents militaires américains classifiés, a pour but "détourner l'attention, semer le doute et la suspicion, semer la zizanie", a assuré le conseiller de Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podoliak. "C'est un jeu ordinaire des services secrets russes. Prendre des briefings ouverts, ajouter de fausses infos ou certaines parties d'interceptions et les publier sur les réseaux sociaux en assurant qu'il s'agit d'une 'fuite'", a-t-il ajouté.