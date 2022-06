Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 4 juin

La ville de Sievierodonetsk (Ukraine) est en proie de violents combats entre les armées russes et ukrainienne. Moscou a affirmé, samedi 4 juin, que des unités adverses se retiraient de la ville, alors que les autorités ukrainiennes reconnaissent une situation "extrêmement difficile" dans toute la région.

Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de guerre.

L'armée russe a affirmé samedi que des unités militaires ukrainiennes se retiraient de la ville-clef de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, au proie à de furieux combats entre Kiev et les troupes du Kremlin. "Des unités de l'armée ukrainienne, ayant subi des pertes critiques lors des combats pour Severodonetsk (jusqu'à 90% dans plusieurs unités), se retirent vers Lyssytchansk", une grande ville voisine, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Un peu plus tôt dans la journée, le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, avait reconnu que "la situation dans toute la région" était "extrêmement difficile". "Les combats se concentrent actuellement à Sievierodonetsk car (...) l'armée russe a jeté tout son poids et ses réserves" dans cette bataille, a-t-il ajouté dans une interview postée sur ses réseaux sociaux officiels. "Des premières informations indiquent qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de la ville. Mais nos forces les repoussent maintenant", a-t-il assuré.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a fustigé, samedi 4 juin, les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas "humilier" la Russie. "Les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays. Car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies", a déclaré Kouleba dans un tweet.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.