Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 30 septembre

La Roumanie a annoncé samedi une possible violation de son espace aérien par des drones, tandis que plusieurs de ces appareils ont été abattus en Russie.

La guerre en Ukraine, une guerre de drones avant tout ? Samedi 30 septembre, comme souvent depuis le début du conflit, en février 2022, deux informations liées à ces appareils ont marqué la journée : la possible violation de l'espace aérien roumain et la destruction de drones ukrainiens en Russie. Sur le plan diplomatique, Kiev veut attirer les industriels internationaux de la Défense, alors que Paris se dit favorable à ce que Russes et Biélorusses disputent les prochains Jeux olympiques et paralympiques sous bannière neutre. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

La Roumanie dénonce une possible violation de son espace aérien

L'espace aérien de la Roumanie a-t-il été violé ? Bucarest a affirmé, samedi, avoir détecté des drones dans son ciel lors d'attaques nocturnes lancées par la Russie sur des infrastructures dans la région du Danube, en Ukraine voisine. "Après la détection de groupes de drones se dirigeant vers le territoire ukrainien près de la frontière roumaine", les habitants des villes de Tulcea et Galati ont été alertés, a précisé le ministère roumain de la Défense. Il a ajouté que jusqu'ici, aucun objet ne semblait être tombé en territoire roumain.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev promet davantage de conquêtes en Ukraine

L'ex-président russe Dmitri Medvedev a juré que la Russie allait capturer plus de territoires en Ukraine, envahie en février 2022. "L'opération militaire spéciale [en Ukraine] se poursuivra jusqu'à la destruction complète du régime nazi de Kiev et la libération des mains de l'ennemi de territoires originellement russes", a écrit sur Telegram celui qui fut président de 2008 à 2012. "La victoire sera à nous. Et davantage de nouvelles régions intègreront la Russie", a poursuivi l'actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe et partisan zélé de l'attaque du Kremlin en Ukraine.

Russie et Biélorussie sous bannière neutre à Paris 2024 ? Une "solution", selon le gouvernement français

La participation des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre aux Jeux olympiques 2024 à Paris est une "solution", a estimé samedi la ministre française des Sports, au lendemain d'une décision en ce sens du Comité paralympique. Pour Amélie Oudéa-Castéra, c'est au Comité international olympique (CIO) de trancher la question. "Je pense que progressivement le mouvement sportif international chemine vers cette solution", a déclaré la ministre à la presse avant le coup d'envoi du match de Coupe du monde de rugby Fidji-Géorgie à Bordeaux.

Une dizaine de drones ukrainiens abattus en Russie

"Onze engins aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne (…) dont un au-dessus du territoire de la région de Kalouga et dix au-dessus de la région de Koursk" en Russie, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le gouverneur de Koursk avait déclaré auparavant que la région frontalière avec l'est de l'Ukraine avait été "massivement attaquée" par des drones ukrainiens.