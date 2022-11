Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 19 novembre

Le train est de retour à Kherson. La ville du sud de l'Ukraine n'est plus sous occupation russe depuis dix jours et ses habitants ont célébré, samedi 19 novembre, l'arrivée du premier train dans la gare depuis le début du conflit, le 24 février. Ce train est parti de Kiev et a permis des retrouvailles familiales, comme le montrent des vidéos d'un journaliste de franceinfo présent sur place.

Anya était dans le train Kiev- Kherson. Elle retrouve ses parents qu'elle n'a pas vu depuis le 7 janvier. #Ukraine️ pic.twitter.com/G1RnesF0Qj — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) November 19, 2022

La réouverture de la ligne doit également permettre d'approvisionner Kherson qui a désespérément besoin d'aide humanitaire. En se retirant, les Russes ont détruit les infrastructures essentielles, laissant la ville sans eau ni électricité alors que s'installe un rude hiver.

Le Premier ministre britannique assure de son soutien "jusqu'à ce que l'Ukraine gagne"

Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'est rendu à Kiev, samedi, pour "confirmer le soutien" du Royaume-Uni à l'Ukraine, a annoncé Downing Street. Le pays continuera à soutenir Kiev dans sa guerre avec la Russie. "Nous resterons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite", a-t-il déclaré devant le président Volodymyr Zelensky, selon une vidéo publiée sur Telegram par la présidence ukrainienne. Rishi Sunak a également annoncé une nouvelle aide militaire d'un montant de 50 millions de livres (57,4 millions d'euros) et une aide humanitaire de 16 millions de livres (18,3 millions d'euros).

La guerre condamnée par la "plupart des membres" de la région Asie-Pacifique

Les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont affirmé qu'ils condamnaient "pour la plupart" la guerre en Ukraine, dans la déclaration finale du sommet de l'Apec publiée samedi, ajoutant leur voix à la pression internationale sur la Russie.

Moscou dénonce une décision "provocatrice et sans précédent" de la Pologne

La Russie a dénoncé samedi la décision de Varsovie de refuser l'entrée sur le territoire polonais au ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, pour une réunion des chefs de la diplomatie de l'OSCE. "Non seulement Varsovie s'est discréditée de cette manière, mais elle a porté un préjudice irréparable à l'autorité de toute l'Organisation" pour la sécurité et la coopération en Europe, estime le communiqué russe.