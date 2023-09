Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 16 septembre

Deux cargos naviguent actuellement en mer Noire en direction des ports ukrainiens, a annoncé Kiev.

C'est une première depuis la fin en juillet de l'accord céréalier avec la Russie qui permettait depuis l'été 2022 d'exporter les denrées ukrainiennes malgré l'invasion russe. L'Ukraine a annoncé samedi 16 septembre que deux cargos naviguaient actuellement en mer Noire en direction de ses ports. De son côté, l'armée russe ne pas avoir été délogée d'un village du front est, contradisant les déclarations ukrainiennes. Une frappe ukrainienne a également tué une personne dans le village russe de Plekhovo, tout près de la frontière, selon le gouverneur. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée

L'Ukraine affirme que deux cargos naviguent vers ses ports, une première depuis la fin de l'accord céréalier

"Les premiers navires civils empruntent le corridor temporaire pour rejoindre les ports ukrainiens", s'est félicité sur Facebook le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov. "Les cargos 'Resilient Africa' et 'Aroyat' ont confirmé qu'ils étaient prêts à emprunter la route vers le port de Tchornomorsk pour charger près de 20 000 tonnes de blé à destination de l'Afrique et de l'Asie", a-t-il ajouté dans son communiqué. Selon les informations qu'il a publiées, les deux cargos "battent pavillon de Palaos et leur équipage est composé de citoyens de Turquie, d'Azerbaïdjan, d'Égypte et d'Ukraine".

Ce sont les premiers navires à naviguer en direction des ports du sud de l'Ukraine depuis mi-juillet, malgré la menace répétée de Moscou de prendre ses bateaux pour cibles. Mi-juillet, la Russie avait en effet claqué la porte de l'accord céréalier signé à l'été 2022 avec Kiev sous l'égide de l'ONU et de la Turquie pour permettre, malgré la guerre, l'exportation des céréales ukrainiennes, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale.

L'armée russe affirme ne pas avoir été "délogée" d'un village du front est

L'armée russe a affirmé ne pas avoir été "délogée" du village d'Andriïvka en Ukraine, au sud de la ville dévastée de Bakhmout sur le front est. "Dans le secteur de Donetsk, l'ennemi (...) a continué à mener des opérations d'assaut (...), tentant en vain de déloger les troupes russes des localités de Klichtchiïvka et Andriïvka", a annoncé le ministère russe de la Défense dans son bulletin quotidien.

Pourtant vendredi, l'armée ukrainienne avait dit "avoir libéré Andriïvka, dans la région de Donetsk". Selon cette source, les troupes de Kiev avaient infligé, lors "d'opérations offensives", "des pertes significatives à l'ennemi en matière d'effectifs et d'équipements". Le démenti russe sème un peu plus la confusion sur la situation réelle dans ce tout petit village, peuplée d'une grosse cinquantaine d'habitants avant la guerre, après que Kiev a annoncé cette semaine sa prise.

Une personne tuée dans une frappe ukrainienne sur un village frontalier

Une frappe ukrainienne a tué une personne dans le village de Plekhovo, tout près de la frontière, a annoncé le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït. Ce petit village "a été bombardé depuis l'Ukraine", a-t-il affirmé sur Telegram.

"Un homme de 30 ans est décédé sur place des suites d'une blessure par éclats d'obus", a précisé le responsable, ajoutant que "plusieurs habitations ont été endommagées". Il n'a toutefois pas donné plus de détails sur les frappes qui ont visé ce village situé à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.