Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 15 juillet

L'accord sur les céréales ukrainiennes va-t-il être une nouvelle fois prolongé ? Alors qu'il doit prendre fin lundi à minuit, le président russe Vladimir Poutine a estimé, samedi 15 juillet, que l'objectif "principal" de ce compromis n'était pas "réalisé". Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Visite surprise du président sud-coréen, qui annonce une augmentation de l'aide de Séoul

Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, a promis d'"augmenter l'ampleur" de son aide humanitaire et de son assistance militaire non létale à l'Ukraine. Elle va passer à 150 millions de dollars en 2023 contre 100 millions de dollars en 2022, a-t-il assuré. Le dirigeant sud-coréen a fait cette annonce après une rencontre avec Volodymyr Zelensky à Kiev, lors d'une visite surprise en Ukraine. Avant de s'entretenir avec le président ukrainien, Yoon Suk Yeol s'est rendu dans la ville de Boutcha, théâtre d'un massacre de civils imputé à l'armée russe, et à Irpin.

La Corée du Sud, neuvième exportateur mondial d'armes, a envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine et a également vendu des chars et des obusiers à la Pologne, un allié clé de Kiev. Mais, depuis longtemps, le pays a pour politique de ne pas fournir d'armes à des régions en conflit, ce, malgré les demandes répétées des Etats-Unis, des alliés européens et de l'Ukraine pour obtenir une aide plus importante.

La Corée du Sud produit de larges volumes d'armes compatibles avec l'armement de l'Otan, notamment des chars, des obusiers et des munitions d'obus très recherchées. Le pays a laissé entendre qu'il pourrait reconsidérer sa politique consistant à ne pas fournir d'armes létales : les services de Yoon Suk Yeol ont fait comprendre en début d'année qu'une attaque russe à grande échelle contre des civils pourrait changer la donne.

Reste que la situation de Séoul est délicate, "notamment la relation avec la Russie, qui peut avoir une influence négative dans la péninsule coréenne, à travers la Corée du Nord", relève auprès de franceinfo Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), enseignant à Sciences-Po Paris et grand spécialiste de l’Asie.

Kiev affirme que 494 enfants sont morts depuis le début de la guerre

C'est un décompte publié par le bureau du procureur général d’Ukraine sur Telegram. Pour l'instant, 494 enfants ont été tués et 1 552 blessés depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Monde relève que "ces chiffres sont en hausse continue en raison de travaux de recensement dans les zones de combat".

L'objectif "principal" de l'accord céréalier ukrainien n'est pas "réalisé", juge Vladimir Poutine

Signé en juillet 2022 à Istanbul (Turquie) et déjà reconduit à deux reprises, l'accord sur les céréales ukrainiennes doit expirer lundi soir à minuit. Il a permis sur l'année écoulée de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en dépit du conflit. Mais le président russe a estimé que le principal objectif de l'accord n'était pas rempli.

"Vladimir Poutine a souligné que les obligations fixées dans le mémorandum Russie-ONU sur la levée des obstacles pour l'exportation des produits alimentaires et engrais russes ne sont toujours pas remplies", a écrit le Kremlin dans un communiqué à la suite d'un appel téléphonique entre le président russe et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Vladimir Poutine avait déjà estimé, jeudi soir, que "pas une seule" des demandes russes n'ait été prise en compte lors des négociations en vue de prolonger l'accord.