Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 12 août

Des attaques de missiles et de drones ukrainiens ciblant la Crimée ont été déjouées par les forces russes.

Moscous et Kiev se sont affrontés à distance, dans le ciel de Crimée où plusieurs attaques ukrainiennes ont été déjouées par les forces russes, samedi 12 août. Un peu plus tôt, une vingtaine de drones ukrainiens avaient déjà ciblé des objectifs sur la péninsule annexée en 2014 par Vladimir Poutine. Voici ce qu'il faut retenir de cette 535e journée de guerre.

Deux attaques de missiles ciblant le pont de Crimée

Cette importante infrastructure civile et militaire qui relie la Russie à la péninsule a été la cible de deux attaques de missiles ukrainiennes, ont annoncé les autorités locales et l'armée russe. Selon le ministère de la Défense russe, le pont a été visé à quelques heures d'intervalle par deux missiles antiaériens S-200 reconvertis pour des frappes au sol, "interceptés dans les airs par les systèmes de défense antiaérienne russes". Ces attaques n'ont fait ni "blessés, ni dégâts", a-t-il ajouté sur Telegram.

Le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov, a évoqué sur Telegram deux missiles ukrainiens abattus près du pont, qui "n'a pas été endommagé". Selon son conseiller Oleg Krioutchkov, un écran de fumée a été déployé par les forces spéciales comme moyen de défense supplémentaire et le trafic sur le pont "reprendra prochainement".

Vingt drones ukrainiens abattus au-dessus de la Crimée

Le ministère russe de la Défense a affirmé, un peu plus tôt samedi, avoir déjoué une tentative d'attaque de vingt drones ukrainiens ciblant des objectifs sur la péninsule de Crimée. "Cette nuit, la tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev par vingt drones contre des objectifs sur le territoire de la péninsule de Crimée a été déjouée", a écrit le ministère de la Défense sur Telegram, ajoutant que l'attaque n'a fait aucune victime et n'a causé aucun dommage. Quatorze drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne et six autres par des moyens de guerre électronique, a-t-il précisé.

La Russie inspecte les forces dans l'Arctique

Le ministre de la Défense russe s'est rendu en Arctique pour inspecter les forces armées qui y sont déployées, a déclaré samedi son ministère, dans une région où Moscou a renforcé son dispositif militaire ces dernières années. Sergueï Choïgou a "inspecté les garnisons éloignées de la flotte du nord dans l'Arctique" et la préparation des soldats à "défendre les installations particulièrement importantes", a précisé le ministère sur Telegram. Il s'est notamment rendu sur l'archipel de la Nouvelle-Zemble, à l'extrême Nord de la Russie.

Le ministre russe, accompagné du patron de l'agence nucléaire russe Rosatom Alexeï Likatchev, ont également inspecté un important terrain d'essai d'armes nucléaires, où l'Union soviétique avait procédé à la quasi totalité de ses tests de bombes. "Les principales tâches du terrain d'essais de la Russie sont actuellement la préparation et la réalisation d'essais d'échantillons avancés d'armes et d'équipements militaires", a encore indiqué le ministère sans autres précisions.