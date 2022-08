Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 3 août

La compagnie Gazprom estime que la turbine de Nord Stream est bloquée à cause des sanctions contre la Russie, ce que démentent les pays occidentaux.

Alors que le premier chargement de céréales ukrainiennes poursuit sa route vers le Liban, après avoir été inspecté près d'Istanbul (Turquie), la crise énergétique est également au centre des préoccupations occidentales. Les combats se poursuivent également sur le terrain. Kiev et Moscou cherchent notamment à détruire les stocks de munitions de l'ennemi, afin de tenter de prendre l'avantage dans la guerre d'artillerie.

Vers une enquête de l'ONU sur la prison d'Olenivka

Le secrétaire général de l'ONU va lancer une mission d'enquête afin de faire la lumière sur les explosions qui ont retenti sur la prison d'Olenivka, la semaine dernière. Antonio Guterres a annoncé donner suite aux "requêtes de la Fédération de Russie et de l'Ukraine", lors d'une conférence de presse, précisant toutefois qu'il n'avait pas l'autorité de conduire des "enquêtes criminelles".

Le bombardement de l'établissement pénitentiaire avait fait des dizaines de morts, dans une zone séparatiste prorusse de l'est de l'Ukraine et où étaient détenus des soldats ukrainiens faits prisonniers à Marioupol. Moscou accuse Kiev d'avoir bombardé ce camp de prisonniers, ce que réfutent les autorités ukrainiennes, qui affirment à l'inverse que ces détenus ont été massacrés par les forces russes.

Turbine de Nord Stream : Gazprom met en cause les sanctions contre la Russie

La restitution à la Russie d'une turbine Siemens est "impossible" à cause des sanctions contre Moscou, a affirmé le géant gazier russe Gazprom. "Les régimes de sanctions au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, ainsi que les incohérences de la situation actuelle concernant les obligations contractuelles de Siemens rendent impossible la livraison", a déclaré le groupe dans un court message (en russe).

Ces déclarations risquent de renforcer l'inquiétude des pays européens, qui soupçonnent Moscou de chercher un prétexte pour retarder le retour de cette turbine et réduire encore ses livraisons de gaz, dans le contexte des tensions autour de l'Ukraine. En visite chez Siemens Energy, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré que rien n'était bloqué, et que Moscou devait simplement "fournir les informations douanières nécessaires pour son transport vers la Russie".

La Russie affirme avoir frappé un dépôt d'armes étrangères

La Russie a affirmé avoir détruit un dépôt d'armes étrangères dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une région frontalière de la Pologne rarement touchée par des frappes de Moscou. "Des missiles russes de haute précision" ont détruit, près de Radekhiv, un "dépôt d'armes et de munitions étrangères qui ont été livrées au régime de Kiev depuis la Pologne", a déclaré l'armée russe dans un communiqué. L'armée n'a pas donné plus d'éléments pour prouver ses affirmations, et il n'existe pas de source indépendante pour les vérifier.