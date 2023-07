Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 12 juillet

Au deuxième jour du sommet de l'Otan à Vilnius (Lituanie), les membres du G7 ont répété leur soutien sur le long terme à Kiev.

Le conflit en Ukraine était encore au cœur du sommet de l'Otan à Vilnius (Lituanie), mercredi 12 juillet. Au deuxième jour du rassemblement et près de 18 mois après le début de l'invasion russe, les membres du G7 (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon) ont notamment présenté un plan pour la sécurité de l'Ukraine. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du côté de la guerre en Ukraine.

Le G7 promet à Kiev un soutien militaire durable

Les puissances du G7 se sont engagées, mercredi, à apporter un soutien militaire sur le long terme à l'Ukraine. Les membres du G7 (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Canada, Allemagne, Italie, Japon) ont présenté un plan pour la sécurité de l'Ukraine. Il s'agit de l'aider à faire face à l'offensive russe actuelle et de dissuader la Russie de toute "future attaque armée" contre son voisin. Cette décision, qui a provoqué la colère de Moscou, a été saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour lequel cela ne saurait toutefois remplacer une future adhésion de son pays à l'Alliance atlantique. Il s'agit d'une "victoire importante pour la sécurité de l'Ukraine", a-t-il salué.

Wagner a remis à l'armée russe des équipements militaires

L'armée russe a annoncé avoir reçu de la part du groupe paramilitaire Wagner plus de 2 000 équipements, 2 500 tonnes de munitions et 20 000 armes légères, grâce à l'accord passé après sa rébellion avortée en juin. "Les forces armées russes, conformément au plan, achèvent la réception des armes et du matériel militaire des unités du groupe Wagner", a rapporté le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, avait accepté de remettre aux troupes régulières russes les armements de ses hommes après l'abandon de sa rébellion fin juin. "Tous les équipements ont été livrés à l'arrière [du front], où les unités de réparation des forces armées russes effectuent leur maintenance", a ajouté le ministère.

La Russie est "fragile" militairement, déclare Macron

Le président français Emmanuel Macron a affirmé que la Russie était "fragile". "La Russie est fragile militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable plus que d'aucuns ne le pensaient", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'Otan. "Elle a montré ses premiers signes de division", a-t-il insisté, en référence à la tentative de coup de force des mercenaires du groupe Wagner, signe selon lui de la "faiblesse du pouvoir russe".

De nouvelles armes bientôt livrées par la Norvège

Des drones ultra-légers, des éléments de systèmes sol-air, des rations militaires... La Norvège a précisé mercredi la nature de l'aide militaire supplémentaire qu'elle prévoit de fournir en 2023 à l'Ukraine. Mardi, le gouvernement norvégien avait annoncé une accélération de son soutien militaire à l'armée ukrainienne, en puisant dès cette année 2,5 milliards de couronnes (environ 220 millions d'euros) supplémentaires dans l'enveloppe pluriannuelle prévue à cet effet. Cela portera à 10 milliards de couronnes l'aide militaire norvégienne à l'Ukraine cette année, qui s'ajoute à 7,5 milliards de couronnes d'aide civile.

Mais Oslo n'avait pas précisé la nature des équipements appelés à être acquis. Il s'agira de 1 000 nanodrones de type Black Hornet, d'éléments de systèmes de missiles sol-air NASAMS qui viendront compléter les systèmes du même type que la Lituanie prévoit de livrer à l'Ukraine et de dizaines milliers de rations alimentaires, a détaillé le ministre de la Défense, Bjørn Arild Gram.

Le Royaume-Uni demande plus de "gratitude" pour son aide

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a déclaré que le Royaume-Uni n'était "pas Amazon", quand il s'agit de fournir des armes à l'Ukraine. Il suggérait ainsi, devant les médias britanniques en marge du sommet de l'Otan, que Kiev pourrait montrer plus de "gratitude" envers ses alliés. "Cette guerre est une guerre noble, (...) mais parfois il faut convaincre des parlementaires aux Etats-Unis. Il faut convaincre des responsables politiques qui dans d'autres pays se demandent si ça en vaut la peine", a-t-il dit. "Que ça plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude", a-t-il ajouté.

"Le peuple du Royaume-Uni nous a toujours soutenus. Nous lui en sommes très reconnaissants", a balayé Volodymyr Zelensky. "Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire et comment je pourrais lui être reconnaissant." Se tournant vers son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, Volodymyr Zelensky lui a alors demandé, en rigolant, de faire parvenir "des mots de gratitude" à Ben Wallace en appelant "dès aujourd'hui" le ministre britannique.

Pas d'adhésion de la Suède à l'Otan avant octobre, dit Erdogan

Alors que l'entrée de la Suède renforcerait la sécurité de l'Otan face à Moscou, le parlement turc ratifiera l'adhésion "dès que possible". Mais pas avant le mois d'octobre au mieux, a déclaré mercredi le président Recep Tayyip Erdogan. "Il y a des vacances parlementaires de deux mois [et] il y a beaucoup d'accords internationaux à examiner, beaucoup de propositions législatives qui doivent être discutées par ordre d'importance", a souligné le chef de l'Etat turc, répondant à la question d'un journaliste sur l'éventualité d'une ratification au mois d'octobre. "Mais nous avons l'intention d'en finir dès que possible", a-t-il assuré en marge du sommet de l'Alliance atlantique à Vilnius.