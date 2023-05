Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 10 mai

Une enquête a été ouverte en France pour crime de guerre, après la mort, mardi en Ukraine, du journaliste français de l'AFP Arman Soldin.

Un haut responsable militaire ukrainien a affirmé, mercredi 10 mai, que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits. Dans le même temps, le Parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête, en France, sur la mort du journaliste français Arman Soldin en Ukraine. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de cette journée de conflit.

L'Ukraine revendique des contre-attaques à Bakhmout ayant fait reculer les Russes

Un haut responsable militaire ukrainien a affirmé que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits.

"Nous menons des contre-attaques efficaces. Dans certaines zones du front, l'ennemi n'a pas pu résister à l'assaut des défenseurs ukrainiens et s'est retiré à une distance allant jusqu'à deux kilomètres", a affirmé sur Telegram Oleksandre Syrsky, commandant des forces terrestres de l'armée ukrainienne. Selon lui, les combattants de Wagner sur place ont été remplacés en certains endroits par des unités de l'armée régulière russe, moins bien préparées. Ces affirmations étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

La bataille pour Bakhmout, ville dévastée et aujourd'hui contrôlée à près de 95% par les forces russes, est la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe lancée en février 2022. Si les troupes russes, et en premier lieu les combattants du groupe paramilitaire Wagner, ont progressivement et lentement gagné du terrain ces derniers mois dans la ville, la résistance ukrainienne à l'ouest reste acharnée.

Le parquet antiterroriste ouvre une enquête sur la mort d'une journaliste français en Ukraine

Une enquête a été ouverte en France pour crimes de guerre, après la mort, mardi 9 mai en Ukraine, du journaliste de l'AFP Arman Soldin, a indiqué le parquet national antiterroriste.

Cette enquête, confiée aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), visera à déterminer les circonstances de ce décès.

Arman Soldin, journaliste français né à Sarajevo, coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, a été tué mardi à l'âge de 32 ans par une salve de roquettes Grad.

Le Canada et la Lettonie vont former conjointement des soldats ukrainiens

Les forces armées canadiennes et lettones commenceront lundi à former des soldats ukrainiens en Lettonie, ont annoncé conjointement les ministres de la Défense des deux pays.

Cette formation s'inscrit dans le prolongement des déploiements et des entraînements militaires canadiens effectués en Grande-Bretagne et en Europe pour renforcer les défenses de l'Otan et soutenir l'Ukraine.

"Nous devons continuer à soutenir ensemble l'Ukraine, car le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de notre aide militaire", a déclaré la ministre de la Défense, Anita Anand, à des journalistes à Ottawa

Les Etats-Unis transfèrent des fonds russes saisis et les affectent à l'Ukraine

Le ministre américain de la Justice a annoncé avoir finalisé le premier transfert de fonds russes confisqués, pour aider à la reconstruction de l'Ukraine. En février, Merrick Garland avait autorisé à affecter à l'Ukraine 5,3 millions de dollars saisis sur les comptes de l'oligarque russe Konstantin Malofeïev.

"J'avais autorisé le transfert de ces fonds (...) pour remédier aux maux de la guerre injuste" menée par Moscou en Ukraine, rappelle-t-il dans un communiqué. La somme "a désormais été transférée au Département d'Etat et sera dédiée à cette cause", ajoute-t-il. "Il s'agit du premier transfert par les Etats-Unis de fonds russes saisis afin de reconstruire l'Ukraine, mais pas du dernier", écrit-il encore.