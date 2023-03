Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 7 mars

Moscou a réaffirmé sa volonté de conquérir la ville de Bakhmout, "nœud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass", selon le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

La Russie a affirmé mardi 7 mars qu'elle combattrait jusqu'à la prise de Bakhmout, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive. En parallèle, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est arrivé en Ukraine, où il doit rencontrer mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour échanger au sujet de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.

Franceinfo vous résume les principaux événements de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Kiev appelle à garder ouvertes les voies maritimes pour livrer des céréales en Afrique

L'Ukraine a réclamé mardi des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes de la mer Noire utilisées pour le transport de millions de tonnes de céréales vers les pays africains. Un émissaire ukrainien a déclaré au sommet des pays les moins avancés à Doha que 2,7 millions de tonnes de céréales avaient été expédiées depuis novembre, quand Kiev avait lancé son programme "Grain from Ukraine", principalement pour les pays africains les plus pauvres.

L'Ukraine prévoit d'envoyer au moins 60 autres navires "aux pays les plus touchés par la famine et la sécheresse en Afrique et en Asie", a ajouté Maksym Subkh, émissaire spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique

Un "groupe pro-ukrainien" derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream, selon le renseignement américain

Un "groupe pro-ukrainien" serait à l'origine du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, rapporte mardi le New York Times sur la base d'informations consultées par le renseignement américain. Le journal ne détaille pas ce que seraient ces informations auxquelles le renseignement américain a eu accès, ni l'identité de ce "groupe pro-ukrainien".

Les informations collectées par le renseignement américain suggèrent que les auteurs derrière le sabotage étaient des "adversaires du président russe Vladimir Poutine", probablement des ressortissants ukrainiens ou russes, selon le New York Times.

Le chef de l'ONU est en Ukraine pour rencontrer Zelensky

Le chef de l'ONU Antonio Guterres est arrivé en Ukraine mardi pour rencontrer mercredi à Kiev le président Volodymyr Zelensky lors de son troisième voyage dans le pays. Le secrétaire général est arrivé en Pologne mardi matin, d'où il a poursuivi sa route et est entré en Ukraine.

Lors de sa rencontre avec le chef de l'Etat ukrainien, il évoquera notamment le renouvellement d'un accord international de l'été dernier sur les exportations de céréales ukrainiennes, ont annoncé ses deux porte-parole, Stéphane Dujarric et Farhan Haq.

A Kiev, des centaines de personnes pour pleurer des "saboteurs" tués en Russie

Plusieurs centaines de personnes ont assisté mardi à Kiev aux funérailles de combattants volontaires tués durant une mission de "sabotage" en Russie, alors que plusieurs attaques le long des frontières russes ont été recensées ces derniers mois.

Les personnes en deuil, dont beaucoup portaient des tenues kaki et avaient le visage couvert, ont assisté au monastère Saint-Michel, dans le centre de Kiev, aux funérailles des quatre hommes tués en décembre dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine dans l'ouest de la Russie. Le FSB, les services de sécurité russes, avait annoncé avoir tué ces hommes, affirmant qu'ils étaient armés de fusils et d'explosifs.

Plus de 20 arrestations après le sabotage présumé d'un avion militaire russe en Biélorussie

Plus de 20 personnes ont été arrêtées au Bélarus en lien avec le sabotage présumé d'un avion militaire russe le mois dernier sur un aérodrome près de Minsk, a annoncé mardi le dirigeant de ce pays allié de Moscou, Alexandre Loukachenko.

Le principal suspect, présenté comme un Russo-ukrainien travaillant pour les services spéciaux de Kiev, et "plus de 20 de ses complices qui étaient sur le territoire biélorusse" ont été arrêtés à ce jour, a déclaré le chef d'Etat, cité par l'agence de presse étatique Belta. Selon les services de sécurité bélarusses, le KGB, cet homme identifié comme Nikolaï Chvets a été arrêté après "une opération spéciale de grande envergure".

La Russie maintient son objectif de prendre Bakhmout

La Russie a affirmé mardi qu'elle combattrait jusqu'à la prise de Bakhmout, épicentre de combats particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est ukrainien, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive malgré la défense acharnée des Ukrainiens.

Bakhmout "est un nœud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass", a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

Le conflit va se ressentir sur "des générations", selon l'ONU

L'ampleur des destructions infligées par la Russie à l'Ukraine va se ressentir dans les droits des générations à venir, a déclaré mardi le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk. "La guerre en Ukraine a mené à des victimes civiles et des destructions d'une ampleur choquante", a affirmé le responsable onusien lors de son discours à la session du Conseil des droits de l'homme à Genève.

"Les droits des Ukrainiens vont être atteints pour des générations à venir, et l'impact de la guerre sur les prix des combustibles et de la nourriture, tout comme les tensions géopolitiques, pénalisent la population de toutes les régions du monde", a-t-il ajouté.

Varsovie va livrer 10 chars Leopard 2 à l'Ukraine cette semaine

La Pologne va livrer cette semaine à l'Ukraine dix de ses chars de combat Leopard, a annoncé le ministre de la Défense polonais mardi. "La Pologne livrera dès cette semaine à l'Ukraine 10 chars Leopard 2A4", a affirmé Mariusz Blaszczak devant des journalistes à Varsovie, avant de s'envoler pour Stockholm où il assistera à la réunion des ministres de la Défense de l'Union européenne.

La Pologne avait promis fin janvier d'envoyer 14 chars Lepoard 2 au total à Kiev et quatre avaient déjà été livrés le 24 février au jour anniversaire de l'invasion russe.

L'Ukraine affirme avoir identifié son soldat fusillé dans une vidéo d'exécution

L'armée ukrainienne a affirmé mardi avoir identifié son soldat qui, prisonnier, semble avoir été tué par des rafales de balles après avoir déclaré "gloire à l'Ukraine" dans une vidéo d'exécution devenue virale.

"Selon les données préliminaires, le défunt est le militaire de la 30e brigade mécanisée Tymofiï Mykolaïovytch Chadoura", qui a participé aux combats près de Bakhmout (est) et était considéré comme porté disparu depuis le 3 février, a précisé l'armée de terre ukrainienne sur Telegram.