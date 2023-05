Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 30 mai

Une attaque de drones a causé des "dégâts mineurs" à plusieurs bâtiments de Moscou mardi, selon le maire de la ville, Sergueï Sobianine.

Le président russe, Vladimir Poutine, a accusé l'Ukraine de chercher à "terrifier" les Russes, mardi 30 mai, après une attaque de drones sans précédent contre Moscou et sa région, au moment où Kiev subissait une nouvelle vague de frappes meurtrières. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Une attaque de drones à Moscou

Une attaque de drones a causé des "dégâts mineurs" à plusieurs bâtiments de Moscou mardi, selon le maire de la ville, Sergueï Sobianine. Dans un communiqué (en russe), le ministère de la Défense russe a précisé que huit drones avaient été impliqués dans l'attaque, et qu'ils avaient tous été neutralisés par les systèmes de défense. Certaines épaves sont néanmoins tombées sur des habitations. Deux personnes ont été légèrement blessées, a précisé le maire de Moscou.

L'Ukraine a démenti toute implication, mais Vladimir Poutine a accusé Kiev de vouloir "terrifier la Russie" et "intimider les citoyens russes".

Un mort et onze blessés à Kiev

Kiev subit depuis plusieurs jours une série de tirs de missiles et d'attaques de drones russes. Une personne a encore été tuée et onze habitants ont été blessés à Kiev dans la nuit de lundi à mardi, dans la troisième salve d'attaques en 24 heures, selon les autorités locales. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 29 drones explosifs de fabrication iranienne sur les 31 lancés dans la nuit, "presque tous près de la capitale et dans le ciel de Kiev".

Un bombardement dans la région de Belgorod

Mardi soir, le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, a affirmé qu'un bombardement avait fait un mort et deux blessés dans un centre pour personnes déplacées. "Les forces armées ukrainiennes ont tiré à l'artillerie sur un centre pour déplacés abritant des civils âgés et des enfants (...) Un garde de sécurité a été tué et deux personnes blessées", a assuré Viatcheslav Gladkov sur Telegram. La région de Belgorod a été visée à plusieurs reprises par des bombardements ukrainiens, ainsi que par des tentatives d'incursion de groupes armés venus d'Ukraine.

L'AIEA appelle à respecter cinq principes pour éviter un accident à Zaporijjia

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a appelé mardi la Russie et l'Ukraine à soutenir cinq "principes concrets" pour assurer la sécurité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par l'armée russe. Premier principe, "il ne doit y avoir aucune attaque d'aucune sorte depuis ou contre la centrale, en particulier ciblant les réacteurs, le combustible usé ou d'autres infrastructures, ou le personnel". Ces principes incluent également que le site ne soit pas utilisé pour stocker des armes lourdes ou du personnel militaire, et que la centrale ne puisse être déconnectée du réseau électrique.