Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 27 août

L'Ukraine a essuyé de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins cinq morts, dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 août, au lendemain d'une des attaques les plus "massives" depuis le début de l'invasion russe du pays. De son côté, Kiev a revendiqué de nouvelles avancées dans la région frontalière russe de Koursk, et la capture de 594 prisonniers depuis le début de son incursion surprise, il y a trois semaines. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Au moins cinq morts dans de nouvelles frappes

Selon des responsables ukrainiens locaux, cinq civils ont été tués mardi dans les régions de Dnipropetrovsk, Kharkiv et Kherson, lors d'attaques de drones et d'artillerie russes. Lundi, au cours de l'attaque russe la plus massive depuis des semaines, 15 régions d'Ukraine ont été ciblées par un total de 236 missiles et drones, selon Kiev. Les forces ukrainiennes assurent en avoir abattu 201.

"Les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis en toute impunité", a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un message publié sur les réseaux sociaux à propos des frappes aériennes.

Une nouvelle tentative d'incursion dans la région de Belgorod, affirme le gouverneur

Mardi matin, le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a affirmé avoir reçu des informations évoquant une nouvelle tentative d'incursion des forces armées ukrainiennes. "Des informations affirment que l'ennemi essaye de franchir la frontière de la région de Belgorod. Selon le ministère russe de la Défense, la situation à la frontière reste difficile, mais sous contrôle", a déclaré le gouverneur Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

Des avancées dans la région russe de Koursk, d'après l'armée de Kiev

A la peine sur le front de l'Est, face à des troupes russes plus nombreuses et mieux équipées, l'Ukraine a lancé début août une offensive surprise, toujours en cours, sur la région frontalière russe de Koursk. Selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, les forces de Kiev ont réalisé de nouvelles avancées et contrôlent désormais 100 localités, sur une superficie de 1 294 km2 dans cette région.

Oleksandre Syrsky a en outre affirmé que 594 militaires russes avaient été faits prisonniers, et que Moscou avait redéployé quelque 30 000 soldats pour tenter de contrer l'incursion ukrainienne.

L'AIEA alerte sur le danger des combats près de la centrale de Koursk

En visite dans la région mardi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a souligné le danger posé par la proximité des combats avec la centrale nucléaire de Koursk. "Une centrale nucléaire de ce type si proche du point de contact ou d'un front militaire est un fait extrêmement grave", a-t-il déclaré.

Moscou revendique la capture d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine

La Russie continue de réaliser des gains réguliers sur le front Est, qui demeure l'épicentre des combats en Ukraine. Mardi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la capture d'un nouveau village ukrainien, Orlivka, à une quinzaine de kilomètres de la ville stratégique de Pokrovsk.