Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 20 juin

Plusieurs milliers de soldats ukrainiens vont être formés par les pays membres de l'Union européenne cette année, a annoncé mardi les autorités de Kiev.

Le but affiché est de renforcer les capacités des forces de Kiev. Les Vingt-Sept vont former 30 000 soldats ukrainiens cette année, a annoncé, mardi 20 juin, le ministère de la Défense ukrainien. Une déclaration qui intervient armée alors que l'Ukraine a lancé, il y a quelques jours, une contre-offensive visant à libérer les territoires occupés par la Russie. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée du côté de la guerre en Ukraine.

Les pays de l'UE formeront 30 000 soldats ukrainiens

Les pays de l'Union européenne vont former 30 000 soldats ukrainiens en 2023, a déclaré le ministère de la Défense ukrainien. "L'objectif stratégique est de renforcer les capacités des forces armées ukrainiennes pour la conduite efficace des opérations, la protection de la souveraineté et la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, (ainsi que) la protection des civils", a écrit le ministère dans un communiqué publié sur Telegram.

Un secouriste tué et huit autres blessés dans une frappe russe à Kherson

Un secouriste a été tué mardi et huit autres blessés dans une frappe russe à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko. Il a dénoncé une preuve de "bassesse et de peur" de la part de l'armée russe."Des soins d'urgence sont prodigués aux blessés", a ajouté Igor Klimenko.

Selon le parquet général, le "groupe de secouristes a essuyé des tirs russes alors qu'il travaillait pour éliminer les conséquences des inondations" provoquées par la destruction d'un barrage de la région, le 6 juin.

Bruxelles demande 50 milliards d'euros aux États membres de l'UE

"Nous sommes dans un monde complètement différent de celui de 2020." La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé aux Etats membres de rallonger de 50 milliards d'euros le budget multi-annuel de l'UE, négocié en 2020, afin d'aider l'Ukraine jusqu'en 2027. Pour être effective, cette rallonge au budget 2021-2027 devra être approuvée à l'unanimité par les Vingt-Sept et recevoir l'aval du Parlement européen.

"Nous proposons une réserve financière pour les quatre prochaines années de 50 milliards d'euros. Cela inclut à la fois des prêts et des subventions", a déclaré Ursula von der Leyen, lors d'un point-presse. Cette réserve permettra de donner une "perspective" aux Ukrainiens et "nous permettra de vraiment calibrer notre soutien financier en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, car nous savons tous qu'une guerre exige de nous la plus grande flexibilité", avance la présidente de l'exécutif européen.

Le Royaume-Uni augmente son soutien financier

Londres a annoncé un nouveau plan d'aide financier à l'Ukraine sous la forme d'aide humanitaire et de garanties de crédits de la Banque mondiale pour assurer le fonctionnement des services publics.

Alors que Londres accueille mercredi et jeudi une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine, le gouvernement conservateur britannique a expliqué vouloir souligner "son engagement sans faille en faveur du pays, aussi bien maintenant qu'à l'avenir" avec ce plan sur plusieurs années. Ce dernier porte l'aide britannique non militaire à 4,7 milliards de livres (5,5 milliards d'euros), a chiffré Downing Street dans un communiqué.

Moscou met en garde en cas de frappes sur le sol russe ou la Crimée annexée

La Russie a menacé de frapper des "centres de prise de décision" ukrainiens en cas de bombardements sur le sol russe ou sur la Crimée annexée avec des armes occidentales, que Moscou accuse Kiev de préparer.

"Selon nos informations, les dirigeants des forces armées ukrainiennes planifient de frapper le territoire de la Russie, y compris la Crimée, avec des (systèmes américains) Himars et des (missiles britanniques) Storm Shadows" a affirmé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. "L'utilisation de ces missiles en dehors de la zone (de combats) signifierait une implication totale des Etats-Unis et du Royaume-Uni dans le conflit et entraînerait des frappes immédiates sur les centres de prise de décision en Ukraine", a-t-il ajouté.