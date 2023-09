Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 19 septembre

Volodymyr Zelensky a lancé, à la tribune de l'ONU, une violente diatribe contre Moscou, accusant la Russie de mener un "génocide" en Ukraine.

Temps de lecture : 3 min

Volodymyr Zelensky a joué gros, mardi 19 septembre, avec son discours à la tribune de l'ONU, à New York (Etats-Unis). Le président ukrainien a frontalement attaqué la Russie, l'accusant de mener un "génocide" en déportant des enfants ukrainiens, et en estimant que Moscou utilisait l'alimentation comme d'une arme. Sur le terrain, en Ukraine, un bombardement russe a fait au moins six morts dans la ville de Koupiansk (dans la région de Kharkiv). Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener un "génocide" et annonce un "sommet mondial de la paix"

Le président ukrainien a été longuement applaudi à son entrée dans l'enceinte, sous les yeux de l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU Dmitry Polyanskiy. Volodymyr Zelensky s'est ensuite lancé dans une violente diatribe contre Moscou. La déportation par la Russie de "dizaines de milliers" d'enfants ukrainiens est "clairement un génocide", a-t-il jugé.

Le dirigeant a également condamné le fait que la Russie se serve de l'alimentation et de l'énergie nucléaire "comme d'une arme". Sur la menace atomique, Volodymyr Zelensky a déclaré : "Les terroristes n'ont aucun droit de détenir des armes nucléaires."

Il a aussi annoncé que son pays préparait un "sommet mondial de la paix". "Des discussions et des échanges importants ont eu lieu à Hiroshima, Copenhague et Jeddah sur la mise en œuvre d'un plan de paix. Et nous préparons un sommet mondial de la paix. Je vous invite tous, tous ceux qui ne tolèrent aucune agression, à préparer conjointement ce sommet", a martelé le président ukrainien.

Joe Biden appelle les Nations unies à "se dresser contre l'agression" de l'Ukraine par la Russie

Le président américain a fustigé la Russie qui "croit que le monde va se lasser et la laisser brutaliser l'Ukraine sans conséquence". "Si nous abandonnons les principes fondateurs des [Nations unies] pour apaiser un agresseur, quel Etat membre de cette organisation pourra encore se sentir protégé ? Si nous laissons l'Ukraine être démembrée, l'indépendance des nations est-elle encore garantie? A mon humble avis, la réponse est non", a déclaré Joe Biden sous les applaudissements du président ukrainien et de la salle.

"Les Etats-Unis, avec leurs alliés et partenaires, continueront à soutenir le courageux peuple ukrainien pendant qu'il défend sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa liberté", a assuré président américain. "La Russie, elle seule, est responsable de cette guerre."

Au moins neuf civils tués dans des frappes russes à travers l'Ukraine

Au moins neuf civils ont été tués dans des frappes russes à travers l'Ukraine : six à Koupiansk (est), deux à Kherson (sud) et un à Lviv (ouest), selon un bilan des autorités ukrainiennes. Dans la ville de Koupiansk, située dans la région de Kharkiv (nord-est), à une dizaine de kilomètres de la ligne de front, Au moins six personnes sont mortes a annoncé le gouverneur local.

A Kherson, un bombardement russe a touché dans la matinée un trolleybus, provoquant la mort d'un policier qui se trouvait à proximité et faisant deux blessés parmi ses passagers, a annoncé le chef de l'administration militaire de cette grande ville du sud libérée en novembre par l'armée ukrainienne. Un des blessés, âgé de 57 ans, a succombé à ses blessures, a ajouté le responsable quelques heures plus tard.

Dans la partie occidentale de l'Ukraine, le gouverneur de la région de Lviv, une cité à près de 1 000 kilomètres de la ligne de front, a quant à lui fait état d'un mort dans une attaque nocturne de drones russes.

Les chars américains Abrams bientôt en Ukraine pour soutenir la contre-offensive

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin annoncé que les chars américains "entreront bientôt en Ukraine". Selon un haut responsable militaire américain, les premiers engins arriveront dans les prochains jours, le reste dans les semaines à venir. "Et cela ajoutera une force blindée redoutable" sur le champ de bataille, a assuré Lloyd Austin, qui doit recevoir jeudi au Pentagone Volodymyr Zelensky.

>> Caesar, Leopard 2, F-16, missile Kinjal... Le guide des armes déployées dans la guerre en Ukraine

Il a tenu ces propos lors d'une réunion des Etats-Unis avec leurs alliés en Allemagne. Cette 15e réunion de coordination de l'aide militaire à l'Ukraine, sur la base américaine de Ramstein (sud), a rassemblé une cinquantaine de pays en présence du nouveau ministre ukrainien de la Défense.