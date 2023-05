Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 8 mai

La Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme, a notamment lancé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Un anniversaire et une prophétie. "Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu", a mis en garde le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lundi 8 mai, jour anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra mardi à Kiev pour le rencontrer. Franceinfo vous résume ce qu'il faut retenir de cette journée de conflit.

Volodymyr Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis

Le président ukrainien a promis la défaite à la Russie lundi, jour anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. "Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu", a insisté Volodymyr Zelensky dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux.

Il a annoncé dans la foulée que l'Ukraine marquera désormais la fin de la Deuxième guerre mondiale à la manière occidentale le 8 mai et célèbrera le 9 la Journée de l'Europe, comme les pays de l'UE que Kiev aspire à rejoindre au plus vite.

Ursula von der Leyen se rendra à Kiev mardi

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra mardi à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé son porte-parole. Il s'agira de la cinquième visite de la présidente de la Commission depuis le début de l'offensive militaire russe, en février 2022.

"La présidente réaffirmera le soutien sans faille de l'UE à l'Ukraine", a précisé Eric Mamer, soulignant que cette visite aurait lieu le jour de la Journée de l'Europe.

Vers un onzième paquet de sanctions européennes contre la Russie

La Commission européenne a soumis vendredi aux Etats membres de l'UE un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie destiné à éviter le contournement des sanctions européennes. "L'objectif est d'éviter que des biens interdits d'exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe", a expliqué le porte parole de l'UE, Eric Mamer.

La proposition de la Commission vise 541 sociétés dont 526 russes, et comprend pour la première fois huit compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie, selon un document consulté par l'AFP. Une société iranienne, deux compagnies des Emirats Arabes Unis, deux firmes basées en Ouzbekistan, une en Arménie et une en Syrie sont également ciblées. La Commission propose de restreindre les possibilités d'exportations par ces sociétés.

Le onzième paquet sera discuté mercredi par les représentants des Etats membres à Bruxelles et plusieurs réunions seront nécessaires pour parvenir à son adoption.

La Russie va "développer" ses installations militaires au Kirghizstan

La Russie va "développer" ses installations militaires au Kirghizstan, un pays d'Asie centrale allié de Moscou, a annoncé le Kremlin après une rencontre dans la capitale russe entre les présidents des deux pays, Vladimir Poutine et Sadyr Japarov.

"Les chefs d'Etat insistent sur l'importance de renforcer les forces armées du Kirghizstan et de développer les installations militaires russes sur son territoire", a indiqué le Kremlin dans une déclaration conjointe.

La Russie dispose d'une base militaire au Kirghizstan composée d'un aérodrome, d'une installation navale sur le lac Issyk-Koul et de plusieurs autres sites.

Des combats "féroces" se poursuivent à Bakhmout

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré que des combats "féroces" se poursuivaient à Bakhmout, une ville symbolique dans l'est de l'Ukraine. Selon lui, les forces russes ont avancé de 130 mètres au cours de la journée et les troupes ukrainiennes ne contrôlent plus que 2,36 km2 de la ville. L'état-major ukrainien a de son côté simplement rapporté que les "hostilités se poursuivent dans la ville", relevant des "actions offensives sans succès" des troupes russes.