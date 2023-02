Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 6 février

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait être présent en personne jeudi à Bruxelles à l'occasion d'une réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à participer à "un futur sommet" des Vingt-Sept, a annoncé lundi 6 février un porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel, sans autres détails. "Pour des raisons de sécurité, aucune information supplémentaire ne sera divulguée", a déclaré sur Twitter Barend Leyts. Franceinfo récapitule les principaux développements du jour dans la guerre en Ukraine.

Volodymy Zelensky attendu à Bruxelles

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait être présent en personne jeudi 9 février à Bruxelles à l'occasion d'une réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, a appris France télévisions de source diplomatique française lundi. Si elle était confirmée, il s'agirait de la première visite du président ukrainien dans la capitale de l'UE depuis le début de l'offensive militaire russe contre son pays le 24 février 2022. Volodymyr Zelensky a été invité à participer à "un futur sommet" des Vingt-Sept, a de son côté annoncé un porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel, sans autres détails.

L'ONU craint une "guerre plus large"

Alors que les "risques d'escalade" en Ukraine augmentent, le monde se dirige "les yeux grands ouverts" vers "une guerre plus large", s'est alarmé lundi Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU dans un discours particulièrement sombre présentant ses priorités pour 2023. Guerre en Ukraine, crise climatique, pauvreté extrême... "Nous avons commencé l'année 2023 avec dans notre ligne de mire une convergence de défis jamais vue de notre vivant", a déclaré Antonio Guterres devant l'Assemblée générale de l'ONU.

"Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail", a-t-il insisté, dressant une liste des questions urgentes pour 2023. Tout en haut de cette liste, la guerre en Ukraine. "Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaires ne cessent d'augmenter."

La Norvège prépare une aide importante

Parfois accusée d'être un "profiteur de guerre" du fait de l'envolée de ses revenus gaziers, la Norvège envisage de redistribuer une partie de cette manne à l'Ukraine et à d'autres pays victimes des répercussions du conflit. Soixante-quinze milliards de couronnes, soit 6,8 milliards d'euros : c'est l'enveloppe que le riche pays scandinave compte consacrer à l'Ukraine sur cinq ans (2023-2027), selon une proposition présentée lundi par son gouvernement de centre gauche. "Nous proposons que la Norvège s'engage à donner une contribution durable à l'Ukraine, sur plusieurs années", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre lors d'une conférence de presse. "Cela veut dire que l'Ukraine sait qu'on se tient à ses côtés (...) et que la Russie doit entendre que les pays libres et démocratiques soutiennent l'Ukraine", a-t-il affirmé.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude sur Twitter, saluant "une contribution significative à notre future victoire sur l'agresseur et à une reconstruction d'après-guerre réussie".

Des affrontements violents à Bakhmout

"Des combats acharnés ont lieu dans les quartiers nord" de Bakhmout, "pour chaque rue, chaque maison, chaque cage d'escalier", a déclaré dimanche le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les combattants sont en première ligne sur place. Moscou cherche à prendre cette ville de l'est de l'Ukraine depuis l'été, au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions. La défense ukrainienne y est fragilisée depuis de récents gains territoriaux russes, dont notamment la ville de Soledar plus au nord.