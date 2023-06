Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 5 juin

Des attaques dans l'est de l'Ukraine ont été revendiquées par Kiev.

Les frappes s'intensifient à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a confirmé, lundi 5 juin, mener "des actions offensives" dans certains secteurs du front. De son côté, Moscou affirme avoir contré, depuis dimanche, des attaques sur cinq secteurs du front "dans la direction sud de la région de Donetsk", située dans l'est du pays. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée.

Kiev assure "mener des actions offensives"

Kiev a confirmé mener des "actions offensives" dans certains secteurs du front. Les autorités ukrainiennes ont ainsi revendiqué des gains près de la ville dévastée de Bakhmout dans l'est du pays, tout en minimisant l'échelle de ces attaques. "Le secteur de Bakhmout reste l'épicentre des hostilités. Nous y avançons sur un front assez large. Nous remportons des succès", a affirmé sur Telegram la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar. Elle a aussi fait état, sans plus de précisions, de "combats mineurs" dans le sud où les forces russes sont "sur la défensive".

Dans son traditionnel message du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié ses troupes pour les gains territoriaux qu'elles ont revendiqués, ironisant sur la réaction de Moscou. "Nous voyons à quel point la Russie réagit de manière hystérique à toutes les avancées que nous faisons dans ce secteur, à toutes les positions que nous prenons. L'ennemi sait que l'Ukraine va gagner", a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message vidéo.

Moscou affirme avoir contré plusieurs attaques

Côté russe, le ministère de la Défense a affirmé avoir contré, depuis la matinée de dimanche, des attaques sur cinq secteurs du front "dans la direction sud de la région de Donetsk", située dans l'est du pays. Il a aussi assuré que les soldats russes avaient infligé des pertes importantes aux forces ukrainiennes aux abords de la localité de Neskoutchné, dans la région de Donetsk, et de celle de Novodarivka, juste à la frontière entre cette même région et celle plus méridionale de Zaporijjia.

Un faux message de Vladimir Poutine après un piratage

"Les troupes ukrainiennes, avec l'accord et le soutien de Washington, ont investi les régions de Koursk, Belgorod, Briansk", ont pu entendre les auditeurs de chaînes de radio et de télévisions locales russes, lundi, venant d'une voix qui ressemble à s'y méprendre à celle de Vladimir Poutine. Ces derniers ont ainsi vécu un moment de panique, lorsque leurs programmes ont été interrompus par ce faux message, déclarant que la Russie était envahie par endroits et demandant une évacuation dans le calme. Le phrasé, le rythme sont calqués sur ceux qu'utilise habituellement le chef du Kremlin. Il s'agissait en fait d'un piratage, avec la voix d'un président russe plus vraie que nature.

Wagner capture un officier

Le chef de l'organisation paramilitaire Wagner a affirmé avoir fait prisonnier un officier russe dont l'unité aurait attaqué ses hommes. "Le 17 mai, des hommes du ministère [russe] de la Défense ont été aperçus en train de procéder au minage de routes à l'arrière des positions des unités Wagner", a écrit Evguéni Prigojine dans un rapport adressé au ministère de la Défense. Le patron de Wagner a également diffusé la vidéo de l'interrogatoire d'un officier russe, fait prisonnier. Dans cet enregistrement, l'homme avoue "avoir attaqué" Wagner, ajoutant avoir agi "en état d'ébriété, guidé par une animosité personnelle".