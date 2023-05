Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 29 mai

Des explosions ont été entendues à Kiev en fin de matinée lundi, après une nouvelle nuit de frappes.

Au lendemain de l'attaque de drones "la plus importante" sur Kiev depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la capitale ukrainienne a fait face à des tirs nourris de missiles, lundi 29 mai, forçant des habitants à se réfugier dans des abris souterrains. Cette attaque, lancée en pleine journée, a fait suite à une nouvelle nuit de frappes. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front de la guerre en Ukraine.

De nouvelles frappes pendant la nuit

Selon le commandant en chef des forces armées de l'Ukraine Valéry Zaloujny, "jusqu'à 40 missiles de croisière" ont été tirés dans la nuit de dimanche à lundi depuis des avions au-dessus de la mer Caspienne, et "environ 35 drones" depuis le nord et le sud. A Kiev, "plus de 40 cibles aériennes" ont été détruites pendant la nuit, selon l'administration militaire.

Une douzaine d'explosions entendues à Kiev

Les sirènes antiaériennes ont à nouveau retenti lundi matin dans la capitale, suivies d'une série d'explosions vers 11h10, heure locale. Une douzaine d'explosions ont été entendues dans le centre de Kiev, peu après le déclenchement des sirènes aériennes, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Explosions en ville, dans des quartiers du centre", a écrit sur Telegram le maire de la capitale, Vitali Klitschko. "La défense aérienne est en action", a de son côté ajouté l'administration militaire de Kiev.

De nombreux habitants se sont réfugiés dans des abris souterrains, notamment dans le métro. Des débris de missiles abattus sont tombés sur au moins trois quartiers du nord et de l'est de la ville, provoquant notamment un incendie, selon l'administration militaire.

Un site militaire ukrainien touché dans la nuit

L'administration régionale de Khmelnytsky, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé qu'un site militaire avait été touché par une attaque russe pendant la nuit d edimanche à lundi. Les autorités ont fait état d'"incendies dans des dépôts de combustible" et d'équipements militaires et d'une piste d'atterrissage endommagée. "Cinq appareils volants ont été mis hors service", a ajouté l'administration.

Des sanctions ukrainiennes contre l'Iran

Lundi, les députés ukrainiens ont adopté un projet de sanctions à l'encontre de l'Iran, pays accusé de fournir des armes à Moscou. Ce paquet de sanctions comprend une interdiction du commerce militaire avec l'Iran, l'arrêt du transit de ces marchandises via l'Ukraine et la "suspension des obligations économiques et financières en faveur des résidents iraniens".

Le Danemark promet 2,4 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine

Le Danemark va donner près de 2,4 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine via un fonds principalement destiné à se procurer des équipements militaires, a annoncé lundi la Première ministre, Mette Frederiksen. "C'est maintenant que les Ukrainiens ont besoin de nos armes et de notre soutien, d'où l'urgence", a-t-elle déclaré.

Le Danemark a également annoncé mi-mai qu'il allait jouer un rôle important dans la formation des Ukrainiens au pilotage des avions de combat américains F-16, dans le cadre d'un plan européen. Mette Frederiksen n'a pas exclu un don de F-16 danois à Kiev à l'avenir.