Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 29 août

"Nous croyons dans l'armée ukrainienne." Les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive dans le sud du pays, afin de repousser les troupes russes de l'autre côté du fleuve Dniepr et de reprendre la ville occupée de Kherson, lundi 29 août, selon les autorités locales. En parallèle, une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) était en route lundi vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, occupée depuis le 4 mars par les forces russes. Franceinfo revient sur les faits marquants du lundi 29 août sur le front de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine annonce une contre-offensive pour reprendre Kherson

"Les forces armées ukrainiennes ont lancé leur offensive dans plusieurs zones dans le Sud. Nous demandons aux résidents de Kherson de suivre les consignes de sécurité : rester près des abris et loin des positions russes", a annoncé le chef de l'administration régionale Yaroslav Yanuchevytch, lundi sur Telegram.

Serguiï Khlan, député local et conseiller du gouverneur régional, a fait état à la télévision ukrainienne de "puissantes attaques d'artillerie sur les positions ennemies (...) sur l'ensemble du territoire de la région occupée de Kherson". "Les avions ukrainiens parcourent aujourd'hui toute la ligne de front" dans la région, a-t-il précisé à l'AFP. "La première étape (de la contre-offensive) est la rive droite de la région de Kherson. Il est encore difficile de parler de la libération de la rive gauche", a poursuivi l'élu local.

Depuis plusieurs semaines, les forces ukrainiennes évoquaient la préparation d'une contre-offensive pour reprendre Kherson, mais elles n'avaient jusqu'à présent rapporté que la conquête de quelques dizaines de villages.

L'armée russe a de son côté affirmé avoir repoussé des "tentatives d'offensive" ukrainiennes dans les régions de Kherson et Mykolaïv, assurant avoir infligé "de lourdes pertes" aux forces de Kiev.

Une mission de l'AIEA en route vers Zaporijjia

Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit arriver dans les prochains jours à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, après plusieurs semaines de bombardements dont se sont mutuellement accusées les forces russes et ukrainiennes, et la crainte d'un accident majeur.

"Le jour est venu, la mission de l'AIEA vers Zaporijjia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe", a annoncé le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur Twitter lundi. Il a précisé que la mission arriverait sur place "plus tard cette semaine".

"Nous attendions cette mission depuis longtemps. Nous considérons qu'elle est nécessaire", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, appelant à "faire pression sur la partie ukrainienne pour qu'elle cesse de mettre en danger le continent européen en bombardant la centrale". "Cette mission sera la plus dure de l'histoire de l'AIEA en raison de l'activité de combat menée par la Russie sur le terrain", a lancé de son côté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

Réunion prochaine des ministres de la Défense sur l'Ukraine

Le secrétaire américain à la Défense accueillera le 8 septembre en Allemagne ses homologues des pays alliés, afin d'organiser le soutien des capacités militaires ukrainiennes face à la Russie, a annoncé lundi le commandement des forces aériennes américaines en Europe.

La réunion, organisée à l'initiative de Washington, se déroulera sur la base aérienne américaine de Ramstein (Allemagne). Les réprésentants d'une quarantaine de pays s'y étaient recontrés en avril et avaient créé un "groupe de contact" sur la défense ukrainienne.