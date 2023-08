Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 21 août

La Grèce a proposé lundi de former des pilotes ukrainiens aux chasseurs F-16, alors que la Russie dit avoir déjoué des nouvelles attaques de drones survenues près de Moscou.

La tournée européenne de Volodymyr Zelensky, aussi diplomatique que militaire, se poursuit. Après Copenhague (Danemark), le président ukrainien s'est rendu à Athènes (Grèce), lundi 21 août, pour y rencontrer le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis. Et il a annoncé que la Grèce avait proposé de former des pilotes ukrainiens au pilotage des chasseurs F-16, que son pays doit bientôt recevoir des Pays-Bas et du Danemark. En Russie, Moscou dit avoir déjoué des attaques de drones près de la capitale et dans la région de Kalouga. Voici ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

La Grèce propose de former des pilotes ukrainiens aux F-16

En visite surprise à Athènes, Volodymyr Zelensky a annoncé que la Grèce avait proposé de former des pilotes ukrainiens au pilotage des F-16. Trois jours avant ce déplacement, le Danemark et les Pays-Bas ont confirmé qu'ils cèderaient à l'armée ukrainienne des avions de combat de conception américaine. La formation évoquée par le président ukrainien, par une coalition de onze pays, a commencé, et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d'ici début 2024.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a par ailleurs déclaré que la Grèce serait "présente dans l'effort titanesque de reconstruction de l'Ukraine", avec "un accent particulier sur Odessa". La ville portuaire ukrainienne a été, au début du XIXe siècle, le lieu de naissance d'une organisation révolutionnaire grecque secrète qui a contribué à déclencher la révolution de 1821 contre la domination ottomane en Grèce.

L'ambassadeur russe au Danemark condamne la livraison de F-16 à l'Ukraine

Sans grande surprise, la Russie s'est opposée à la livraison prochaine de F-16 par le Danemark et les Pays-Bas à l'Ukraine. "Le fait que le Danemark ait décidé de faire don de 19 avions F-16 à l'Ukraine entraîne une escalade du conflit", a déclaré l'ambassadeur russe au Danemark, Vladimir Barbine, dans un communiqué envoyé à l'AFP. "En se retranchant derrière l'idée que l'Ukraine doit déterminer elle-même les conditions de la paix, le Danemark cherche, par ses actes et ses paroles, à ne laisser à l'Ukraine d'autre choix que de poursuivre la confrontation militaire avec la Russie", estime le diplomate.

La Russie affirme avoir déjoué des attaques de drones ukrainiens

La Russie a affirmé lundi avoir déjoué de nouvelles attaques de drones ukrainiens près de Moscou et dans la région de Kalouga, qui n'ont pas fait de victimes ni de dégâts. Une tentative de Kiev de conduire "une attaque terroriste (au moyen d'un) véhicule aérien sans pilote (...) a été déjouée" dans la région de Moscou, a assuré le ministère russe de la Défense sur Telegram. Détecté par la défense aérienne, l'engin a été "neutralisé par des moyens de guerre électronique" puis "s'est écrasé près du village de Pokrovskoïe, dans le district d'Odintsovo", au sud-ouest de la capitale russe, a-t-il précisé.

L'Ukraine reprend un peu de terrain près de Bakhmout

L'Ukraine a repris en une semaine 3 km2 aux forces russes près de Bakhmout, dans l'est occupé du pays. "Trois kilomètres carrés supplémentaires ont été libérés" vers Bakhmout la semaine passée, a affirmé une vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar, assurant que ses forces avaient repris 43 km2 depuis juin. Sur le front sud, il n'y a pas eu de "changement significatif", selon Kiev.

Cinq soldats ukrainiens condamnés à des peines de prison par les séparatistes prorusses

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont condamné à de lourdes peines de prison cinq militaires ukrainiens accusés d'exactions sur des civils, a annoncé le Comité d'enquête russe. Servant dans le régiment Azov qui s'est illustré dans la défense de la ville de Marioupol en 2022, trois d'entre eux ont été reconnus coupables d'avoir blessé des civils, selon un communiqué. Ils ont été condamnés à des peines de vingt ans de prison dans une colonie pénitentiaire pour "traitement cruel envers des civils" et "tentative du meurtre en groupe de plusieurs personnes fondé sur la haine idéologique".